Zodii cu ghinion în 2022. Vor avea parte de mari trădări Anul 2022 aduce vești mai puțin placute pentru cinci dintre nativi. In timp ce unii se vor bucura de cea mai frumoasa perioada a vieții lor, inconjurați de familie, prieteni și partener, alții vor avea ghinion in anul ce urmeaza. Cine sunt reprezentanții horoscopului european care se vor simți tradați de persoanele din jurul lor […] The post Zodii cu ghinion in 2022. Vor avea parte de mari tradari appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu are Covid-19! Ghinion teribil pentru jucatoare britanica de 19 ani. Ea urma sa participe la turneul demonstrativ Mubadala WTC in Abu Dhabi, in perioada 16-18 decembrie. Emma Raducanu facuse deja deplasarea in capitala Emiratelor Arabe Unite. Astazi, organizatorii au anunțat ca sportiva…

- Treci printr-un ciclu de energie negativa sau ești o persoana care vede mereu lucrurile intr-o lumina negativa? Cu toții avem o latura intunecata, dar pentru unii oameni, mai ales daca luam in considerare astrologia, energia lor negativa este o constanta. Energia negativa, la fel ca și cea pozitiva,…

- BERBEC- E bine sa treceti in revista prioritațile și sa puneti accent pe ceea ce va motiveaza și va bucura cu adevarat. Dati dovada de o ințelepciune interioara profunda, iar asta va poate ajuta inclusiv sa aveti o alta perspectiva asupra vieții sentimentale.

- Dintre toate cele 12 zodii ale horoscopului european, cinci reprezentanți sunt de departe cei mai invidioși. Cine sunt nativele care ravnesc la bunurile prietenilor și ale celor din jurul lor. Top 5 cele mai invidioase zodii de femei Taur Puternica, boema, plina de viața și iubitoare de lux, femeia…

- Astrele v-au pregatit motive de bucurie in aceasta zi, atat pe plan emoțional, cat și financiar. E o zi a abundenței și a ințelepciunii. Afla de pe a1.ro ce au mai pregatit astrele pentru aceasta zi.

- O femeie din Galați data in urmarire naționala a fost data de gol pentru ca nu avea masca de protecție. O femeie data in urmarire naționala pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea a fost prinsa in noaptea de vineri spre sambata, de catre jandarmii din Bacau. Femeia in varsta de…

- Iata ce ți-au pregatit astrele astazi. Horoscopul zilei de marți, 19 octombrie, te previne pentru o serie de situații neprevazute care va pot afecta in diverse moduri. Afla de pe a1.ro ce au mai pregatit astrele pentru aceasta zi.

- Dinamo a reușit sa opreasca seria neaga de șapte înfrângeri consecutive din Liga 1, dar bucuria nu este una completa. Câinii au ratat victoria cu UTA Arad la una dintre ultimele faze: oaspeții au egalat în minutul 96, iar partida din Ștefan cel Mare s-a încheiat 2-2.Gabi…