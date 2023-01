Zodii compatibile cu Taur. Pot avea relații longevive Zodii compatibile cu Taur. Pot avea relații longevive. Taurii sunt destul de pretențioși așa ca nu se potrivesc cu oricine. Nativii din zodia Taur sunt compatibili mai ales cu zodiile de Pamant, adica Fecioara și zodia Capricorn, dar și cu zodiile de Apa, adica Racul și Peștii, dar mai puțin cu Scorpionul, zodia diametral opusa Taurului pe cercul zodiacal, ceea ce face ca relațiile Taurului cu cei nascuți in zodia Scorpionului sa fie foarte contradictorii. Zodii compatibile cu Taur. Pot avea relații longevive Taurii se potrivesc cel mai puțin cu Leii și Varsatorii, din cauza ca aceste zodii formeaza un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statisticile arata ca cele mai frecvente semne solare sunt Scorpion și Fecioara. In toata emisfera nordica, perioada de varf pentru nașteri este de la sfarșitul verii pana la mijlocul toamnei, cand Soarele se afla in Fecioara și Balanța, iar acest lucru este valabil de cand se știe. Cuprins: Cele mai…

- Zodii compatibile cu Peștii. Cu cine se potrivesc acești nativi. Cand vorbim de compatibilitate, in cazul Peștilor lucrurile sunt mai diferite. Despre Pești trebuie sa știm ca aceștia se potrivesc cu zodiile de apa, adica Scorpionul și Racul, dar și cu cele de Pamant, adica Taurul și Capricornul. Zodii…

- Zodiile compatibile cu Berbecii. Unele persoane pun foarte mult preț pe compatibilitatea dintre zodii. Important este insa sa știm cate puțin din fiecare. Zodiile compatibile cu Berbecii Nativii din zodia Berbec spre exemplu sunt compatibili in special cu zodiile de Foc, ca si el, adica Sagetatorul…

- Ce ne facem daca am greșit fața de oamenii din viețile noastre? Ei bine, incercați sa iertați, sa indreptați situația. De multe ori, un „imi pare rau” poate insemna mai mult decat credeți. Dar haideți sa vedem cine și cum are de suferit din cauza karmei, relateaza Clik.ro .Karma și zodiile de pamant!Sa…

- Iata de ce trebuie sa consulți și stelele atunci cand vrei sa-ți gasești iubirea desavarșita. Nu uita insa ca partenerul perfect poate fi o persoana la care nu te aștepți deloc sau care nu-ți atrage in niciun fel atenția in prima instanța. De aceea, fii cu ochii in patru, pentru a nu regreta ca nu ți-ai…

- Berbec: Luna Plina poate aduce la suprafața sentimente care trebuie exprimate, iar modul in care expuneți lucrurile este esențial. Cu toate acestea, cu Marte insistent in Gemeni și Soarele in Sagetator, ați putea ajunge sa fiți destul de direct și deloc diplomatic. Taur: Luna Plina de astazi ofera o…