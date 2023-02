Zodii compatibile cu Racii. Pot avea relații fericire și serioase Zodii compatibile cu Racii. Pot avea relații fericire și serioase. Racul este o zodie destul de complexa și nu oricine se poate ridica la nivelul ei. Cu cine sunt compatibili Racii? In primul rand cu zodiile de apa, adica Peștii și Scorpionii, dar și cu zodiile de pamant, respectiv Fecioara, Taur, insa in niciun caz cu un Capricorn. Racii se potrivesc cel mai putin cu Balantele si Berbecii, din cauza ca aceste zodii formeaza un aspect de cuadratura cu zodia Racului pe cercul zodiacal. Zodii compatibile cu Racii. Pot avea relații fericire și serioase Gemenii pe de alta parte ii joaca pe degete… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Urania saptamanal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 4 - 10 februarie 2023 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești.Horoscop…

- Zodii compatibile cu Gemeni. Pot avea relații extrem de lungi. Gemenii pot parea uneori complicați. Tocmai din acest motiv ar fi bine sa știm care sunt semnele zodiacale compatibile cu ei. In primul rand, Gemenii sunt compatibili mai ales cu zodiile de Aer, ca și ei, adica Balanta și Varsatorul, dar…

- Iata ce persoane de atrag in funcție de zodia pe care o ai:BerbecEști atras de persoanele umile și loiale care se lasa ușor manipulate. Ție iți plac oamenii care te asculta și care se lasa comandați de tine. Berbecii tind sa conduca in relațiile pe care le au pana iși dau seama ca nu este tocmai ok…

- Zodiile compatibile cu Berbecii. Unele persoane pun foarte mult preț pe compatibilitatea dintre zodii. Important este insa sa știm cate puțin din fiecare. Zodiile compatibile cu Berbecii Nativii din zodia Berbec spre exemplu sunt compatibili in special cu zodiile de Foc, ca si el, adica Sagetatorul…

- Ce ne facem daca am greșit fața de oamenii din viețile noastre? Ei bine, incercați sa iertați, sa indreptați situația. De multe ori, un „imi pare rau” poate insemna mai mult decat credeți. Dar haideți sa vedem cine și cum are de suferit din cauza karmei, relateaza Clik.ro .Karma și zodiile de pamant!Sa…

- VIDEO HOROSCOP 5-11 decembrie: o saptamana complicata pentru unele zodii. Ce provocari aduce Luna Plina in Gemeni Horoscop saptamana 5-11 decembrie 2022: O saptamana complicata pentru unele zodii. Se remarca prin Luna Plina in Gemeni, dar și prin intrarea lui Mercur și Venus in zodia Capricornului.…