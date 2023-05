Stiri pe aceeasi tema

- „The measure of intelligence is the ability to change." (Masura inteligentei este abilitatea de a te schimba.) Albert Einstein As vrea sa spun, ca mai toti jurnalistii exaltati de ideea unei zile cu audienta maxima, ca am asistat la un moment istoric, aproape de basm, cu printi si printese, cu paji…

- Luna mai se anunța o perioada fabuloasa pentru cateva zodii. Astrele le-au pregatit surprize uriașe. In timp ce unii sunt favorizați in viața amoroasa, altora norocul le surade la capitolul financiar. Se pare ca rugaciunile lor au fost ascultate de Divinitate.

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, Marcel Ciolacu se afla la Guvern, asta in condițiile in care au ramas mai putin de 24 de ore pana cand ministrii din Coalitie trebuie sa prezinte aceste masuri de austeritate astfel incat sa ne incadram in deficitul bugetar. Mai exact, trebuie sa acopere o gaura la…

- „Pandemia de COVID-19 a determinat schimbari majore nu doar in sectorul de producere, ci si in cel al serviciilor. S-au dezvoltat mult, spre exemplu, serviciile de livrari. Un alt exemplu - lucrul la distanta a condus la o mini explozie in domeniul tehnologiilor informationale. Criza de pe piata energetica…

- Multa lume a așteptat publicarea celebrului Top Forbes al celor mai mari milionari ai lumii pentru anul 2023. Marea surpriza este ca Elon Musk nu mai este pe primul loc, iar despre asta vom relata ceva mai incolo. Dar, in același top asistam la o lovitura pentru frații Dedeman, avand in vedere ca Ion…

- Patru zodii din horoscop vor fi harazite de astre cu mult noroc in luna aprilie. Vorbim despre bani, dragoste și succes la locul de munca.BerbecBerbecii vor da lovitura pe toate planurile in luna aprilie, iar acești nativi vor avea caștiguri financiare mari. Vor promova la locul de munca și vor fi in…

- Vești foarte bune pentru trei zodii! Acești nativi vor da lovitura pe finalul lunii martie. Ei vor avea mare noroc la bani, primesc o marire de salariu ori chiar o moștenire care le va schimba radical viața. Cine sunt cei ce vor scapa de ghinion și se vor bucura de tot ce au visat vreodata.

- Primavara aceasta, planetele se vor alinia pentru a aduce vești bune semnelor zodiacale. Dupa multe momente de cumpana, patru dintre ele vor fi capabile sa profite de oportunitațile financiare și sa se bucure de micile placeri ale vieții. Astrele favorizeaza negocieri de succes si castiguri substantiale.BerbecBerbecii…