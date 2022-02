Stiri pe aceeasi tema

- Mulți sunt interesați de compatibilitatea dintre zodii atunci cand vine vorba despre o noua relație, insa exista și zodii care nu se potrivesc deloc și ar fi bine sa mai incerci. Iata care sunt acestea și de cine trebuie sa te ferești.

- Unele persoane urasc sa fie singure și nu pot rezista departe de oamenii dragi nici pentru cateva ore. Ce zodii sunt in stare de orice doar pentru a fi in centrul atenției și ar face totul sa fie iubite de persoanele din jur.

- Zodii cu care nu te ințelegi deloc - Fiecare dintre noi am simțit atunci cand am stat de vorba cu anumiți oameni ca pur și simplu nu exista chimie. Orice am fi facut nu puteam ajunge la un numitor comun și cea mai simpla soluție ar fi fost sa te ridici de la masa și sa pleci. Ei bine, astrologii spun…

- Luna februarie ne aduce o mulțime de surprize. Ei bine, in timp ce unii dintre noi o sa avem noroc pe partea sentimentala, se pare ca alții vor avea parte de scandal cu persoana iubita și vor ramane singuri chiar in luna indragostiților! Care sunt nativii care vor suferi in luna urmatoare!

- Semne bune anul are. Cel putin asta spun astrologii, care prezic pentru 2022 o incheiere a pandemiei de COVID. In schimb, in ultimul trimestru al anului se anunta perturbari pe scena politica din tara si conflicte de interese.

- Care sunt cele patru zodii ce vor avea mare noroc in cariera. Iarna aceasta le merge foarte bine numai acestor patru zodii, despre care se poate spune ca sunt favoritele sorții. Ele vor cunoaște un real avant in domeniul profesional și simt ca pot face orice doresc. Iata cine va fi cu adevarat norocos…

- Luna traverseaza astazi zodia Leu, ipostaza din care formeaza un careu cu Uranus, planeta rasturnarilor de situație. Nevoia de a ne distra, de a ne simți bine și a ne exprima afecțiunea ne pot face sa cheltuim mai mult decat de obicei. Putem avea parte de unele surprize in plan sentimental. Horoscop…