Stiri pe aceeasi tema

- Multe zodii din horoscop vor avea parte de noroc, succes și implinire sufleteasca in anul 2023, insa doar trei zodii vor fi cu adevarat fericite și asta pentru ca ele vor deveni parinți. Acești nativi din zodiac iși vor intemeia o familie in anul ce urmeaza, iar viața lor se va schima radical. Iata…

- Trei zodii nu vor avea parte de noroc in dragoste anul viitor. Acești nativi se despart in 2023 și vor trece prin momente grele din cauza separarii. Cine sunt ghinioniștii care vor varsa lacrimi de suferința. Ei se visau in fața altarului, dar perioada care urmeaza le va spulbera orice așteptare.

- Vești neașteptate pentru trei zodii din horoscop! Acești nativi vor avea parte de o perioada destul de agitata și vor exista certuri in relația lor, motiv pentru care vor decide sa mearga mai departe, iar noul an va fi plin de provocari pentru ei, dar și schimbari importante pe toate planurile. Iata…

- Intrarea in ultima Luna plina de peste an vine cu tot felul de controverse și momente neobișnuite pentru unele zodii. Citește Horoscop 8 Decembrie și vezi la ce ar trebui sa te aștepți astazi. Horoscop 8 Decembrie BERBEC Te afli intr-un moment in care ești pus in situația de a alege dintre doua lucruri…

- VIDEO HOROSCOP 5-11 decembrie: o saptamana complicata pentru unele zodii. Ce provocari aduce Luna Plina in Gemeni Horoscop saptamana 5-11 decembrie 2022: O saptamana complicata pentru unele zodii. Se remarca prin Luna Plina in Gemeni, dar și prin intrarea lui Mercur și Venus in zodia Capricornului.…

- Legea privind modificarea contractelor de inchiriere a locuințelor ANL, promulgata: Care este cea mai importanta schimbare Legea privind modificarea contractelor de inchiriere a locuințelor ANL, promulgata: Care este cea mai importanta schimbare Proiectul de lege privind modificarea contractelor de…

- Iarna care vine va aduce o „schimbare a condițiilor de conflict” atat pentru forțele rusești, cat și pentru cele ucrainene, potrivit actualizarii zilnice publicate de Ministerul britanic al Apararii. In ultima actualizare a sa, acesta a declarat ca modificarile orelor de zi, ale temperaturii și ale…

- Marine Le Pen, fostul candidat la prezidentiale, a cedat sefia partidului Frontul National, fondat de tatal sau uni tanar de 27 de ani - Jordan Bardella. Eurodeputatul devine, astfel, primul sef al acestui partid care nu face parte din ''dinastia familiala''.