Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent de locul unde dorești sa plasezi noua canapea, fie ca este camera de zi, hol sau recepție, alegerea acesteia trebuie facuta cu multa atenție. Indiferent de locul unde dorești sa plasezi noua canapea, fie ca este camera de zi, hol sau recepție, alegerea acesteia trebuie facuta cu multa atenție. …

- Bijuteriile pot sa fie o modalitate de a atrage atentia, de a iesi in evidenta, sau de a te simti bine zilnic. Poti purta diverse tipuri de bijuterii, in functie de ocazie sau de stilul tau unic. Alegerea bijuteriilor poate sa fie de fiecare data diferita, conform tinutei sau perioadei din zi in care…

- Capacitatea de a vorbi una sau mai multe limbi straine aduce beneficii incontestabile și reprezinta un real avantaj competitiv. Din acest motiv, atunci cand le oferim copiilor condițiile necesare pentru a invața limba engleza, investim in viitorul lor, dar mai ales in perspectivele pe termen lung pe…

- Atunci cand incepi planul de amenajare al baii, una dintre cele mai mari decizii implica alegerea dintre o cada și o cabina de duș, sau, daca spațiul iți permite, poți merge pe ambele variante. Indiferent de calea pe care o vei urma, trebuie sa știi ca aceasta decizie va avea un efect enorm asupra rutinei…

- BerbecIn prima parte a zilei, s-ar putea sa faceți cunoștința cu o persoana deosebita, care va atrage din primul moment. TaurLa locul de munca este recomandat sa fiți foarte atent și sa nu va asumați niciun risc. Puteti sa va bazați pe intuiție.GemeniVa simțiți in forma, aveți idei ingenioase și sunteți…

- Potrivit obiceiului, mulți romani consuma pește in noaptea de Revelion. Dar trebuie știut ca, pe cat de sanatos și de gustos, pe atat de periculos este peștele, daca acesta nu este proaspat, ci este vechi și alterat. Toxiinfecția cu carne de pește este extrem de periculoasa, ea putand fi in unele cazuri…

- Daca doresti sa iti achizitionezi o locuinta, insa nu dispui de intreaga suma necesara pentru achitarea ei, atunci poti aplica pentru un credit ipotecar. Creditul ipotecar este un imprumut oferit de institutiile bancare ce poate fi folosit doar pentru achizitia unei proprietati. Insa, dupa cum bine…

- Noul cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, s-a aflat duminica in vizita la Varșovia. Din cercul colaboratorilor sai s-a aflat ca scopul vizitei a fost «sa sparga gheața» in contextul relațiilor deosebit de tensionate intre Germania și Polonia cauzate de problema gazoductului Nord Stream 2, proiect caruia…