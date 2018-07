Gemeni

Desi pare a fi in stare sa insele oricand, nativul Gemeni iubeste cu adevarat cand se indragosteste. In afara de pasiunea pe care o depune, nici nu are timp de pierdut pentru a gasi defectele persoanei alaturi de care traieste, de aceea prefera sa o accepte asa cum este si sa ii vada partile bune. Este genul de persoana care vede intotdeauna partea plina a paharului, fara sa dramatizeze. De aceea, el este si mai fericit fata de alte semne zodiacale.

Rac

Nativul Rac este unul dintre semnele cele mai sensibile ale zodiacului, fiind o persoana care isi pune sufletul…