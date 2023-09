Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 3 septembrie 2023 aduce vești bune pentru nativii din zodia Balanței. Aceștia iți doresc sa iasa din zona de confort și sa-și depașeasca limitele. Este un inceput de luna promițator pentru cei mai mulți nativi din zodiac Astrele spun ca este o perioada foarte buna pentru nativii…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marti, dupa o vizita pe santierul tronsonului II al centurii ocolitoare a Zalaului, ca termenul realist de finalizare a proiectului este la jumatatea anului viitor, studiul actual al lucrarilor fiind de circa 60%, informeaza AGERPRES . Sorin Grindeanu…

- Primaria Targoviște a semnat la inceputul saptamanii un al doilea contract privind modernizarea și eficientizarea iluminatului public la nivelul municipiului. Este vorba despre un proiect cu finanțare prin Administrația Fondului de Mediu, in cadrul caruia 64 de strazi și 55 de parcari din municipiul…

- Imposibilul s-ar putea sa devina posibil pentru mai multe zodii. Astfel, ca in urmatoarea perioada sunt șanse mari ca acestea sa-și gaseasca sufletul pereche. Conexiuna va fi una puternica și veți putea trai adevarate povești de dragoste. Afla, din randurile de mai jos, daca te numeri printre norocoșii…

- Horoscopul zilei de duminica, 6 august 2023, ne spune cum va fi ultima zi a saptamanii pentru toate cele 12 semne zodiacale. Veștile sunt bune pentru Berbeci și Fecioare. Nativii din zodia Leu afla, astazi, un secret important al unui prieten apropiat, in timp ce Varsatorii vad in viitor si profita…

- Mai este inca o luna de vara, suficient pentru a te indragosti și ”bifa” ceea ce spune piesa trupei Vama Veche: ”Vara asta am sa ma indragostesc”. Ei bine, haide sa vedem ce ne rezerva astrele in ceea ce privește iubirea in august 2023. Ce nativi iși vor gasi jumatatea, dar și care dintre ei […] The…

- Horoscopul zilei de duminica, 16 iulie 2023, ne anunta ca majoritatea nativilor se vor concentra pe relatiile de cuplu. Va fi o zi cu eforturi mari, analize, comunicare, dar și cu incredere. Nativii repara situații din trecut și privesc cu ambiție spre viitor. Leii se remarca prin modestie și farmec,…

- Festivalul IntenCity de la Craiova s-a incheiat duminica, dupa trei seri de distractie. Cel mai asteptat show a fost cel al lui Enrique Iglesias, de altfel, si cel mai scump artist al festivalului. Organizatorii festivalului au oferit, duminica noaptea, cateva impresii la cald despre festival. Antoniu…