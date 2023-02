Zodier apasă pe Sun când îi e dor Zodier termina in glorie seria lansarilor și completeaza noul sau EP, ,,Ma auzi?”, cu piesa ,,Sun”. Noua sa lansare vorbește despre singura cale prin care poți ajunge la cineva atunci cand ți-e dor, chiar daca ar trebui sa accepți ca nu mai faci parte din viața acelei persoane, așa ca suni. Piesa a fost compusa de Eduard Bondar și produsa de Mihnea. ,, este momentul ala cand oricat de tare te doare, spui doar așa, sa nu imparți durerea. E cand iert orice greșeala, cand strang din dinți și vreau sa spun ca imi e dor, dar nu o pot face fața in fața, așa ca…” Zodier a descoperit pasiunea pentru muzica… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

