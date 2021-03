Stiri pe aceeasi tema

- Ce barbați atragi, in funcție de zodie ta. Știai ca in funcție de caracteristicile zodiei tale, atragi anumite tipuri de barbați? Ei bine, astrologii iți spun ce tip de partener atragi in funcție de personalitatea și energia ta. Elementul care te definește este cel care iți decide destinul in dragoste…

- Zodiacul vieții. Ce atragi in viața in funcție de zodie. Se spune ca gandurile proiecteaza acțiuni, iar Universul ajunge sa ne ofere practic ceea ce gandim, ceea ce ii transmitem. Tocmai de aceea este important sa ne corectam anumite obiceiuri, astfel incat sa ne bucuram in viața de oportunitați, dragoste…

- Mancarea preferata in funcție de zodie. Sunt sigur ca toți avem o mancare preferata. Un fel de mancare ce il comandam mereu atunci cand mergem la restaurantul favorit. Apelezi la el mereu atunci cand simți nevoia de un plus de fericire. In funcție de zodie, mancarurile preferate difera. Daca o zodie…

- Incredibil sau nu, astrologii spun ca fiecare zodie are o anumita culoare care ii poarta noroc. Ce nuanța ți se potrivește in funcție de semnul tau zodiacal și ce energii atrage fiecare nativ in parte, conform impact.ro. Pe tine te-a nimerit? Horoscopul culorilor. Ce nuanța ți se potrivește in funcție…

- Ce anunța astrele pentru ziua de joi 18 februarie 2021. Una dintre zodii iși va intalni marea dragoste. Care dintre nativii din horoscop au parte de momente pline de romantism? Horoscop, joi 18 februarie Astrele anunța pentru astazi vești bune pentru mai multe zodii. Unii dintre nativi au mari șanse…

- Zodiacul compatibilitații îți arata care sunt cele mai potrivite zodii pentru tine, pe cine trebuie sa eviți și cu cine poți sa ai parte de o aventura de o noapte. Horoscop. Fiecare dintre noi avem câte o zodie sau mai multe…

- Daca ești o persoana superstițioasa, iți poți marca zilele norocoase in calendar in funcție de zodie. Și specialiștii in astrologie sunt de parere ca exista numere sau date norocoase pentru fiecare zodie in parte, in funcție de perioada in care este nascut fiecare nativ. De asemenea, numerele norocoase…

- Zodiacul desparțirilor. Multe cupluri ajung sa se desparta deoarece barbații nu sunt mulțumiți de anumite lucruri in relațiile pe care le au cu partenerele lor. Așteptarile lor in plan amoros sunt diferite, in funcție de zodia in care s-au nascut. Iata ce iii determina pe fiecare dintre eie sa…