Zodiac CHINEZESC saptamana 27 IANUARIE - 2 FEBRUARIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

4 motive pentru care coronavirusul din China nu va ajunge niciodata la Ploiesti

In timp ce marile orase fierb de teama unei pandemii provocate de coronavirusul chinezesc, la noi, situatia e cat se poate de linistita. Printre orasele care nu isi fac probleme in privinta riscului de a ne imbolnavi de gripa made in China se… [citeste mai departe]