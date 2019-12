Zodiac CHINEZESC saptamana 23-29 DECEMBRIE 2019. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii! Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii. Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice. Anul…

- Zodiacul chinezesc este o latura a astrologiei inconjurata de multe superstiții si traditii care isi au radacinile in vremuri demult apuse. Afla ce iți rezerva astrele, miercuri, 27 noiembrie

- Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va…

- Multe lucruri au stagnat dar acum se vor misca repede, asa de repede incat sigur ne vom imbarca spre un nou viitor pana in ianuarie 2020. Luna este in Fecioara si ea contrabalanseaza haosul pentru ca nu il suporta. Sa profitam de energiile schimbate ce urmeaza de azi in continuare, sa ne punem…

- Oamenii de stiinta au prezentat luni prima harta geologica globala a lui Titan, satelitul lui Saturn, care include campii vaste, dune de materie organica inghetata, lacuri de metan lichid si care aduce informatii pretioase despre o lume indepartata, considerata un candidat important in cursa pentru…

- Pe cat de adorata era pe vremea cand avea o relație cu Boureanu, pe atat de criticata este de cand se iubește cu Borcea. Fostul model a primit critici aspre de la cei care o urmaresc pe rețelele de socializare, dupa ce a postat o fotografie cu soțul ei. Mesajul unui internaut i-a zdruncinat pe […] The…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a transmis un mesaj la patru ani de la tragedia de la Colectiv: "Astazi se implinesc 4 ani de la una dintre cele mai negre zile din istoria recenta a Romaniei.Gandurile noastre se indrepta catre zecile de tineri pentru care timpul s a oprit, catre familiile ramase…

- Incepe GFest, Festivalul Studentilor Chimisti din Iasi, 26-29 septembrie 2019, Parcul Voievozilor-Fundatie. Roxana Elena Ciorteanu, unul dintre organizatorii GFest, in matinalul Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/23-sept-g-fest-8-si-45.mp3 Mesajul organizatorilor:…