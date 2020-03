Zodiac CHINEZESC saptamana 16-22 MARTIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii! In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere. Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul…

Stiri pe aceeasi tema

- 2020 se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru…

- Fundația Art Encounters ii asteapta pe timisoreni, in acest sfarsit de saptamana, cu o lansare de carte și un curs de fotografie. Sunt programate doua intalniri cu artistul Matei Bejenaru și un dialog cu istoricul de arta Alina Șerban. The post Art Encounters aduce un weekend plin de evenimente, la…

- Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici! Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana: Vino in fiecare sambata pe Sfatulparintilor.ro pentru a afla mesajele intelepciunii chinezesti pentru zodia ta! Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan Ai grija sa…

- Deputatul PSD București, Aida Caruceru susține ca PNL vrea privatizarea sanatații și ca pregatește afacerile de partid.''Poate nu credeți ca #PNL vrea privatizarea sanatații și ca pregatește afacerile de partid, pardon, tunurile de partid in sanatate. Atunci sa facem lumina: Ludovic…

- Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici! Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana: Vino in fiecare sambata pe Sfatulparintilor.ro pentru a afla mesajele intelepciunii chinezesti pentru zodia ta! Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan Ai sentimentul…

- Sambata, 25 ianuarie 2020, este Anul nou chinezesc si incepe Anul Sobolanului de metal. El se va incheia in 12 februarie 2021, cand va face loc Noului an chinezesc al Bivolului de metal. Citeste mai multe despre Cum sunt persoanele nascute in Anul Sobolanului aici. Daca nu stii ce…

- Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana: Vino in fiecare sambata pe Sfatulparintilor.ro pentru a afla mesajele intelepciunii chinezesti pentru zodia ta! Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan O perioada in care vei descoperi cat este de usor sa iti arati interesele artistice…

- Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va…