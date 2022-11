Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ii sarbatoresc marti pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Conform traditiei, in aceasta zi se face marea pomenire a tuturor mortilor din familie, iar credinta populara spune ca de Sfintii Mihail si Gavril…

- In fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica cinstește Soborul Sfinților Mihail și Gavriil și al tuturor Puterilor cerești celor fara de trupuri. Deci, pe 8 noiembrie nu ii praznuim doar pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ci pe toate cetele ingerești care nu s-au desparțit de Dumnezeu.Arhanghelii…

- Maine, pe data de 8 noiembrie 2022, este o sarbatoare importanta in randul credincioșilor ortodocși, astfel ca se sarbatoresc Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Peste 1,4 milioane de romani iși sarbatoresc onomastica de Sfinții Mihail și Gavril. Iata ce prenume se sarbatoresc la aceasta sarbatoare!

- Veste extraordinara pentru unii nativi! O zodie va avea parte de orice iși dorește, pentru ca va fi protejata de ingeri in luna noiembrie! Ea va uita de suparari și griji și se va bucura de noroc in dragoste, bani și cariera. Iata despre ce semn zodiacal este vorba.

- Multe zodii sunt protejate de Dumnezeu in general, insa doar un nativ din zodiac va fi protejat de Dumnezeu pe final de an și totul in viața lui va merge ca pe roate. Incepand cu luna noimebrie, viața acestui nativ se schimba radical. Iata despre ce zodie din horoscop este vorba!

- O zodie are parte de cele mai bune vești in luna octombrie. Acești naitvi sunt preotejați de ingeri și vor avea noroc pe toate planurile. Ei sunt binecuvantați și vor afla ce inseamna cu adevarat fericirea. Viața lor se schimba radical.

- Luna octombrie vine cu cele mai bune vești pentru o zodie. Acești nativi vor fi protejați de Dumnezeu la orice pas luna viitoare. Ei vor avea pare de noroc și vor fi binecuvantați pe toate planurile. Viața lor se va schimba radical, chiar daca nu mai aveau speranța.

- Vești bune pentru o singura zodie din horoscop! Acest nativ va avea parte de o perioada destul de buna și se va bucura de foarte multe reușite mai ales pe plan profesional. Va avea foarte multe proiecte din care va caștiga sume uriașe de bani, iar pe plan sentimental va sta destul de bine și iși va…