Stiri pe aceeasi tema

- Norocul la bani și in viața vine in viața unei zodii din horoscop in luna martie, care vor trai exact așa cum și-au dorit. Nativii vor fi fericiții lunii și vor primi o suma mare, de care se vor bucura tot anul. Succesul va veni in viața lor atunci cand se așteapta mai puțin.

- Luna martie vine cu cele mai bune vești pentru o zodie! Ce nativi vor fi salvați de credința in aceasta perioada. Destinul lor se va schimba inca din primele zile de primavara. Ei vor avea noroc pe toate planurile și se vor bucura de iubire, bani, dar și de reușite in cariera.

- Luna martie vine cu cele mai bune vești pentru o zodie! Acești nativi vor fi protejați de ingeri incepand din primavara, la fiecare pas pe care il fac in viața. Ei vor avea parte numai de fericire și impliniri pe toate planurile. Cine sunt norocoșii. Lor li se schimba destinul.

- La ultima misiune alocata, salvatorii romani au identificat, in cursul serii de joi, cu ajutorul senzorilor acustici, posibila prezența a unor supraviețuitori. Din spusele localnicilor, cladirea prabușita avea 9 etaje. Timp de cateva ore, operațiunile de salvare au fost continuate de structurile naționale,…

- Luna februarie vine cu cele mai bune vești pentru o zodie! Acești nativi vor fi protejați de ingeri la orice pas. Ei vor avea parte de tot ce au visat vreodata pentru ca scapa de ghinionul care nu le dadea pace. Cine sunt norocoșii care vor avea bucurii pe toate planurile.

- Zodia care inșala cel mai mult și care caștiga primul loc in topul tradatorilor pe plan sentimental este una la fel de instabila in toate planurile vieții de zi cu zi. Se plictisește repede, atat in relațiile amoroase, cat și pe plan profesional. Risca mult și se arunca adesea cu capul inainte.Zodia…

- Orice femeie implicata intr-o relație serioasa cu barbatul iubit se gandește cu entuziasm, ardoare dar și puțina teama la momentul in care el ii va adresa intrebarea cea mare. Daca pana acum nu te-a cerut, sa știi ca nu ești tu de vina, ci, cel mai probabil, el inca nu indraznește sa puna intrebarea,…

- Ramona Badescu și-ar dori sa devina mama pentru a doua oara, insa, biologic, ea nu mai poate face copii. Invitata in emisiunea lui Teo Trandafir, intr-o ediție speciala de sarbatori, actrița și-a deschis sufletul și a facut marturisiri emoționante. Ramona Badescu a devenit mama la 49 de ani și viața…