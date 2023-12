Zodia protejată de Dumnezeu în luna ianuarie. Acești nativi vor fi binecuvântați în noul an Luna ianuarie a anului 2024 vine cu diverse vești pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Nativii se vor bucura din plin de tot ceea ce le ofera viața sau, din contra, vor fi triști. Ei bine, o zodie va fi protejata de Dumnezeu in prima luna a noului an. Persoanele nascute sub acest semn zodiacal vor fi binecuvantate. Iata despre ce nativi din zodiac este vorba, dar și ce ii așteapta pe aceștia in noul an! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna decembrie vine cu cele mai bune vești pentru o zodie! Acești nativi vor fi protejați de ingeri la orice pas in perioada urmatoare. Ei vor fi binecuvantați pe toate planurile și vor spune „adio” grijilor și problemelor care le-au dat batai de cap de-a lungul anilor. De asemenea, norocul va fi de…

- O zodie va avea toate motivele sa radieze de fericire in luna decembrie, asta pentru ca va fi protejata de Dumnezeu la orice pas! Acești nativi vor avea parte de sarbatori de iarna de poveste, așa cum nu au mai trait. Ei vor uita de toate grijile și problemele și se vor bucura, in cele din urma, de…

- Numerologul Mihai Voropchievici a dezvaluit care sunt zodiile care nu se suporta niciodata. Acești nativi nu pot fi nici simpli amici, nu pot colabora la locul de munca și nici de plan amoros. Nativii nascuți in aceste semne zodiacale se urasc reciproc. Iata despre cine este vorba! Perechea zodiacala…

- O veste extraordinara vine sa incalzeasca sufletele nativilor unei anumite zodii in aceasta luna de toamna. Potrivit astrologilor, luna noiembrie promite sa aduca o protecție divina speciala pentru acești norocoși. Cu fiecare zi care trece, acești nativi vor gasi motive sa radieze de bucurie, copleșiți…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfintii Cuviosi Daniil si Misail de la Manastirea Turnu In decursul veacurilor crestine, numerosi sihastri s-au nevoit pe Muntele Coziei. Acesti placuti ai lui Dumnezeu au mers departe de lume, in sihastria muntilor, intocmai marilor nevoitori ai Bisericii, devenind calugari desavarsiti,…

- Pentru unii nativi, urmatoarele luni vor fi marcate de fericire, implinire și evoluție. Astrologii au dezvaluit care este zodia binecuvantata de Dumnezeu in finalul anului. Persoanele nascute in acest semn al zodiacului vor fi protejate și vor bifa succes dupa succes pana in decembrie. Nativii care…

- Horoscopul zilei de 15 septembrie 2023. Peștii au parte de o surpriza frumoasaHoroscopul zilei de 15 septembrie 2023 spune ca nativii din zodia Peștilor au parte de o surpriza frumoasa. Acești nativi se bucura de cea mai multa energie din partea Universului. Este o perioada benefica pentru cele mai…

- Luna septembrie aduce numai vești bune pentru unii nativi! O zodie va avea parte de tot ce a visat vreodata, asta pentru ca o așteapta un succes colosal in aceasta toamna. Acești nativi se vor bucura de noroc pe toate planurile: iubire, bani și cariera. Cine sunt cei ce vor scapa definitiv de ghinionul…