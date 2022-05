Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet Liniște și Pace și Fericirea de a petrece aceste clipe magice cu cei dragi. Locuitorilor comunei Benesat, angajaților noștri, dar și colaboratorilor le doresc sa aiba parte de sarbatori fericite.Hristos a Inviat!Sorin ROMOCEA, Primarul comunei Benesat…

- Ce-i drept, toata lumea dorește cu orice preț sa gaseasca iubirea adevarata. Iata ac luna aprilie vine cu vești bune pentru doua dintre zodii. S-ar putea sa te indragostești de cineva in cateva secunde sau poate dura cateva zile, saptamani sau luni. Nu uita, dragostea este foarte spontana și acest sentiment…

- In timp ce veniturile romanilor sunt la limita, avand in vedere avalanșa de scumpiri din ultimul an, șeful liberalilor, Florin Cițu mizeaza pe oricare alte soluții, dar nu pe imprumut de la FMI. Intrebat de jurnaliști despre eventualitatea in care Romania ar apela din nou la un eventual ajutor din partea…

- REȘIȚA – Partida dintre Clubul Sportiv Universitatea Reșița (Divizia A) și CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud (Liga Florilor) va avea loc duminica, 13 februarie, la Sala Polivalenta din Reșița și va conta pentru turul I al Cupei Romaniei la handbal feminin! „Așa au decis sorții, adica sa jucam in Cupa Romaniei…

- „Cand cea mai abjecta injuratura devine manifest politic, cand in funcție de interesul politic, ne bucuram ca un coleg este facut praf – sa nu ne miram ca am ajuns aici”, a transmis deputatul Daniel Suciu, in Camera Deputaților. Deputatul Daniel Suciu a comentat ieri pe marginea comportamentului unor…

- „Inca de anul trecut, de la inceputul anului 2021, noi am avut mai multe intalniri și am incercat sa ajungem la un consens. Tot la inceputul anului, am dat și hotarare de Consiliu local, avand in vedere cladirile și terenurile amandonate.Nu ascund faptul ca noi am avut mai multe intalniri cu reprezentanții…

- Saptamina viitoare Suedia va anula toate restricțiile legate de pandemia COVID-19, a declarat prim-ministrul țarii Magdalena Andersson in cadrul unei conferințe de presa. Despre acest lucru a anunțat agenția Reuters. "A venit timpul sa redeschidem Suedia. Putem spune ca rata incidenței va mai ramine…

- Statele Unite au primit un raspuns scris din partea Rusiei la propria scrisoare privind criza din Ucraina care ameninta sa declanseze un nou conflict în Europa, a declarat luni un oficial american, transmite marti AFP. „Putem confirma ca am primit un raspuns scris din partea…