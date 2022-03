Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Teofilact a ales viata monahala in momentul alegerii lui Tarasie ca patriarh al Constantinopolului. Sfantul Tarasie il va unge pe Teofilact episcop in Nicomidia. El se va arata celor din Nicomidia binefacator al celor aflati in dureri, necazuri si nevoi.Dupa moartea lui Tarasie, la conducerea…

- Cunoaștem cu toții oameni carora li se intampla multe „minuni” de-a lungul vieții și trec peste orice problema cu o mare ușurința. Iata care sunt nativii nascuți cu stea in frunte.

- Unele zvonuri spun ca nu este deloc ușor sa iți faci viața frumoasa și ca totul se bazeaza pe noroc. Exista oameni carora li se intampla tot timpul chestii pozitive și nu sunt nicio clipa triști. Iata care sunt nativii care s-au nascut cu stea in frunte.

- Familia Rotariu este profund indurerata de vestea trecerii intru eternitate a celui care a fost PAUL GABRIEL BOCANCEA, coleg si prieten. Gandurile si rugaciunile noastre sunt alaturi de familia indurerata. Cele mai profunde condoleante! Dumnezeu sa te odihneasca in pace! Nu te vom uita niciodata!

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a explicat ce nu trebuie sa faca romanii in timpul praznicului Bobotezei, rugandu-i pe credincioși sa nu spele rufele. Mai mult, el a facut precizari care au legatura cu femeile care se afla in perioada neputinței lunare. Ce le-a transmis IPS Teodosie credincioșilor.…

- Fostul primar din Prundu Bargaului – inginerul Ilie Vlad – s-a stins astazi din viața. „Drum lin, prieten drag! Bunatatea ta te va așeza langa cei drepți…” – este doar unul dintre sutele de mesaje in care bargauanii iși iau ramas bun de la cel care a condus destinul comunei timp de 16 ani. „Stimați…

- Inaltpreasfințitul Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, a oficiat Sfanta Liturghie, in noaptea dintre ani, la Catedrala Arhiepiscopala din Suceava, conform basilica.ro La finalul Sfintei Liturghii, Arhiepiscopul Calinic a savarșit un Te Deum, prin care s-a adus lauda lui Dumnezeu…

- ”Se aude Plugușorul la ferestre, oameni buni! Da... s-a mai dus un an. Un an decent, administrativ privindu-l, un an dificil pentru țara! Personal, tot grea imi este povara. Și sufletul mi-e greu și inima mi-e obosita... Dar raman loial lui Dumnezeu și urmez calea cea harazita...”, așa iși incepe…