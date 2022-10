Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru o zodie! Luna aceasta, unii nativi vor avea de suferit din cauza singuratații. Ei sunt urmariți de ghinion, iar chiar daca vor avea multe probleme, vor fi parasiți și de prieteni, deși considerau ca ii vor avea aproape o viața intreaga. Norocul nu este de partea lor.

- Luna octombrie nu vine cu cele mai bune vești pentru o zodie. Acești nativi vor avea de suferit in perioada care urmeaza și vor fi nevoiți sa ia totul de la zero. Ei vor fi urmariți de ghinion la tot pasul și vor trece prin momente neplacute din cauza problemelor financiare și nu numai.

- Luna octombrie vine vești triste pentru o zodie din horoscop. Acești nativi vor avea mult de suferit și vor termina luna in lacrimi. Ei trebuie sa fie foarte atenți la viața de cuplu, altfel vor avea parte de un eșec pe plan amoros.

- O zodie va avea parte de vești proaste in luna octombrie. Acești nativi vor suferi mult din dragoste in perioada care urmeaza. Ei vor fi parasiți de persoana alaturi de care se visau o viața intreaga. Cine sunt ghinioniștii care vor traversa momente grele.

- Finalul lunii septembrie se anunța unul destul de bun pentru mulți nativi, caci norocul va fi de partea lor, insa doar pentru o singura zodie din horoscop norocul va consta in bani, in foarte mulți bani. Acești nativi vor da un mare tun financiar in perioada care urmeaza.

- Momente din ce in ce mai tensionate pentru acești nativi. Daca pana acum li s-a parut ca le-a fost greu, ei bine, ar trebui sa știe ca urmeaza o perioada cel puțin la fel de neplacuta in viața lor, chiar la inceputul lunii septembrie. Certurile cu familia vor fi, din pacate, la ordinea zilei.

- Doar doua saptamani ne mai despart de luna septembrie, luna ce va veni cu multe surprize pentru o zodie din cele 12. In luna septembrie, aceasta zodie va afla ce inseamna, cu adevarat, fericirea. Norocul lor se schimba din toamna. Vor avea succes la bani, cariera, dar și in dragoste.

- Luna septembrie nu vine cu vești bune pentru o zodie. Acești nativi iși vor pierde toți prietenii in luna august. Ei vor teece prin momente grele din cauza singuratații. Norocul nu este de partea lor nici atunci cand vine vorba de situația financiara.