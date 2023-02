Zodia nefericită a lunii martie. Nativii care vor avea ghinion pe toate planurile O zodie din cele 12 ale horoscopului va fi foarte nefericita in luna martie a acestui an. Acest nativ din zodiac va avea mult ghinion in perioada urmatoare. El nu va avea parte de noroc nici pe plan sentimental, nici pe plan profesional și nici pe plan financiar. Iata despre ce zodie este vorba și vezi daca ești chiar tu ghinionistul! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

