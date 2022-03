Stiri pe aceeasi tema

- Luna aprilie vine cu vești proaste pentru o zodie. Ce nativi se vor desparți de parteneri luna viitoare și vor avea mult de suferit din cauza iubirii. Lacrimile vor curge din plin și nu vor putea trece repede peste momentele grele. Aceasta zodie are parte doar de suferința și este urmarita de ghinion.

- O adolescenta de 13 ani a fost supusa unei operații complicate la Spitalul de Pediatrie din Iași, dupa ce un picior i-a fost retezat de o locomotiva. Medicii au reușit sa i-l puna la loc, dupa o intervenție care a durat 9 ore. Laura Lucescu are toate detaliile.

- O reportera din Statele Unite a fost lovita de o masina chiar in timpul unei transmisiuni in direct. Jurnalista a uimit telespectatorii dupa ce s-a ridicat si si-a continuat treaba de parca nimic nu s-ar fi intamplat.

- O mașina in care se aflau un adult și doi copii a fost lovita de tren in Miceștii de Campie. La accident au intervenit un modul SMURD, un echipaj de terapie intensiva mobila SMURD, un echipaj de prim ajutor de la Secția Sarmașu și SVSU Miceștii de Campie. In acest moment, operațiune de salvare a inceput…

- Accident ciudat, vineri seara, in intersecția de la Kaufland – Carrefour Gheorghe Lazar din Timișoara. O autospeciala a ambulanței care a trecut pe roșu cu semnalele luminoase pornite, a intrat in coliziune cu un autoturism care nu i-a acordat prioritate și apoi a ricoșat intr-un alt autoturism, condus…

- S-au deplasat de urgența la locul solicitat pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara.A fost vorba despre un autoturism acroșat de tren, din fericire nu au fost victime.In urma evenimentului traficul feroviar a fost blocat pentru aproximativ 30 de minute.

- Accident la Abrud: Adolescenta de 15 ani, lovita de o mașina in zona unei treceri de pietoni. A ajuns la spital O adolescenta in varsta de 15 ani din Ciuruleasa, a fost lovita de o mașina in zona unei treceri de pietoni din Abrud. A suferit leziuni și a fost transportata la spital. Potrivit reprezenanților…

- O minora din Orhei a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost lovita cu toporul in cap de catre concubinul mamei sale. Informația a fost confirmata pentru Publika.md de ofițerul de presa al IP Orhei, Elena Baetrau. Potrivit ei, barbatul a fost reținut pentru 72 de ore.