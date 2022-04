Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal, probleme mari de sanatate. Marele campion spaniol a avut un inceput de sezon senzațional. Deși se imbolnavise de Covid-19 la finalul lui 2021, jucatorul de 35 de ani s-a recuperat incredibil și a caștigat cel de-al 21-lea trofeu de Grand Slam din cariera, la Australian Open. Rafael Nadal…

- Alice Cavaleru și Vladimir Draghia trec prin momente dificile și sunt ingrijorați pentru starea de sanatate a fiicei lor, Zora. Micuța lor a facut bronșita și a fost racita de mai bine de o luna. Iata ce a marturisit soția actorului!

- Luna traverseaza astazi zodia Varsator, o zodie a libertații și independenței. Insa formeaza aspecte tensionate atat cu Mercur și Saturn, aflate aici, cat și cu Uranus din Taur, guvernatorul semnului. Se intrevad discuții importante, negocieri dure, impuneri și situații surprinzatoare și neașteptate…

- Doar cateva zile o mai țin pe Celia departe de a-și strange fiica! Artista urmeaza sa dea naștere celui de al doilea copil in perioada urmatoare, insa se pare ca ultimele momente sunt destul de dificile pentru ea. Cu ce probleme de sanatate se confrunta cantareața acum!

- Astazi se formeaza pe cer doua aspecte importante. Primul este conjuncția Soare-Saturn din Varsator care ne pune limite și frane și ne obosește, ne face mult mai rigizi și conservatori. Al doilea aspect astrologic este careul dintre Marte (Capricorn) și Chiron (Berbec), care poate activa o rana profunda,…

- A șasea ediție de „O cana de fericire” a Rotaract Bistrița a fost dedicata lui Denis, un baiețel de 6 ani bolnav de tripareza spastica și retard de limbaj și psihomotor. Asociația bistrițeana a donat suma de 10.000 de lei familiei lui Denis, astfel contribuind ca sa le acopere cheltuieli pentru intervențiile…

- Cristina Cioran și fiica sa, Ema au fost infectate cu noul coronavirus in urma cu cateva saptamani. Cele doua s-au insanatoșit, insa singura problema pe care vedeta o are acum sunt kilogramele in plus, pe care nu reușește sa le dea jos. Iata ce a marturisit fosta prezentatoare TV!

- Marte, planeta acțiunii, formeaza astazi un careu cu Neptun, planeta viselor. Acest context astrologic aduce multa incertitudine acțiunilor noastre, multa confuzie. S-ar putea ca ceea ce facem sa nu fie corect sau sa ne lasam ghidați de o fantezie, de o minciuna. Pe de alta parte, putem intra in lupte…