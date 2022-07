Stiri pe aceeasi tema

- Maria Boldor a cucerit medalia de bronz in concursul feminin de floreta, din cadrul Campionatelor Mondiale de scrima de la Cairo (Egipt), dupa ce a fost invinsa marți in semifinalele competiției.​

- Prezent la manifestarile prilejuite de finalul anului școlar in municipiul Radauți, primarul Bogdan Loghin a ținut sa le transmita un mesaj atat elevilor, cat și dascalilor și parinților: „Anii de școala, anii de liceu, sunt, poate, cei mai frumoși ani din viața copiilor noștri, pentru ca sunt anii…

- Gazeta Sporturilor continua proiectul „Matchday experience”, o serie de reportaje speciale pe arenele Ligii 1, cu focus pe experiența suporterului in zi de meci. Astazi e randul arenei din Sfantu Gheorghe. ...

- Raportul anual al Comisiei Europene, privind calitatea apei pentru scaldat, publicat vineri, 3 iunie, arata ca, in 2021, aproape 85 din zonele europene pentru scaldat indeplineau cele mai stricte standarde ale Uniunii Europene in materie de calitate a apei. Astfel, potrivit documentului, evaluarea ofera…

- Femeile pline de personalitate sunt absolut incantate de rochii. Și, conform unei vorbe vechi, niciodata ele nu sunt prea multe. Cu atat mai mult cand ele sunt purtate in orice sezon, zi de zi. Pentru a combate monotonia și a te bucura de cea mai variata garderoba, magazinele online iți pun la dispozitie…

- Alpinistul Gabriel Baicuș a reușit, in premiera pentru alpinismul romanesc, sa escaladeze doua dintre cele mai inalte varfuri ale planetei – Everest și Lhotse – in puțin peste 24 de ore, fara intoarcere in tabara de baza. Gabriel Baicuș este primul roman care reușește aceasta performanța, in ciuda condițiilor…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a scris, miercuri, pe Facebook, dupa votul din Senat pe legea offshore, ca prin aceasta lege vom asigura independenta si securitatea energetica a Romaniei si, totodata, prin modificarile propuse vom stimula dezvoltarea inteprinderilor mici si mijlocii implicate…