Zodia de femeie care nu se dă în lături de la nimic pentru bărbatul iubit! Dintre toate reprezentantele horoscopului european, una dintre native ar face orice pentru și din iubire. Atunci cand se indragostește, aceasta femeie nu ține cont de niciun impediment. Este pasionala, șarmanta și extrem de seducatoare. Pe de alta parte, atunci cand este tradata, va incerca sa se razbune. Cine este nativa care lupta cu toate armele. […] The post Zodia de femeie care nu se da in laturi de la nimic pentru barbatul iubit! appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Esti la cina in casa unui potential iubit, nu foarte vorbaret, cand autoritatile sanitare plaseaza in carantina cartierul pana la noi ordine: aceasta a fost ghinionul de care a avut parte o chinezoaica care si-a impartasit experienta inedita pe retelele de socializare, relateaza AFP. China…

- La data de 4 decembrie 2021, polițiștii din Alba Iulia au intervenit pe strada Livezii din municipiu unde a fost sesizat faptul ca o femeie a fost agresata de concubinul sau. Din primele cercetari, a rezultat ca, pe fondul consumului de alcool, un barbat de 43 de ani, ar fi strans-o de gat și ar fi…

- La data de 24 noiembrie 2021, Poliția Orașului Zlatna a fost sesizata de catre o femeie de 45 de ani, din Zlatna, cu privire la faptul ca fostul sau concubin i-a distrus telefonul mobil. Din primele cercetari a rezultat ca, in dupa amiaza zilei de 23 noiembrie, barbatul in varsta de 36 de ani, din comuna…

- O tanara din Sibiu a invocat dreptul la propria imagine in fața instanței, cerand sa-i oblige fostul iubit sa ștearga o parte din pozele de pe Facebook, facute in perioada in care cei doi erau intr-o relație, scrie G4Media . El – un cunoscut interpret de muzica populara din Sibiu și ea – mult mai tanara…

- Violența in familie la Blaj: O femeie a reclamat ca a fost batuta de iubit. Polițiștii i-au deschis barbatului dosar penal Polițiștii din Blaj au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat concubina. Pe numele sau a fost intocmit și un dosar penal, pentru violența…

- Femeia strangea zilnic sume intre 200 și 400 de lei, iar toți banii ajungeau la concubinul ei.Agresorul, in varsta de 44 de ani, a fost reținut de procurorii DIICOT și este acuzat de trafic de persoane. Acasa la el, oamenii legii au gasit telefoane, carduri de memorie, bani și acte care dovedesc relația…

- Lidia Buble este extrem de indragostita! Vedeta și-a gasit liniștea in brațele unui actor extrem de cunoscut, Harlys Becerra. Partenerul sau face tot posibilul pentru ca aceasta sa ramana impresionata de fiecare data, iar un gest romantic a atras atenția tuturor fanilor. Ce a facut Harlys Becerra pentru…

- HOROSCOP 27 octombrie 2021. Afla ce sfaturi îți ofera horoscopul de astazi în fucție de zodia în care te-ai nascut. Horoscop 27 octombrie 2021. Berbec Pentru nativii din zodia Berbec ziua începe…