Stiri pe aceeasi tema

- Tom Cruise a implinit 60 de ani. Celebrul actor american are in spate o cariera de succes, dar in dragoste lucrurile n-au fost chiar atat de roz. Povestea bizara a celor trei casatorii pe care le-a avut starul din Top Gun scoate la iveala un blestem neașteptat al soțiilor acestuia, scrie click.ro. Daca…

- Luna iulie se anunța o luna destul de complicata pentru un nativ din cei doisprezece ai zodiacului. Acest nativ va avea ghinion pe plan amoros și va suferi foarte mult din dragoste. Vor avea parte de o perioada extrem de tensionata.

- Luna iulie se anunța o luna destul de complicata pentru un nativ din zodiac. Aceștia vor avea succes pe multe planuri, dar la capitolul dragoste vor fi un eșec total. Ei urmeaza sa aiba mult ghinion in perioada ce urmeaza.

- Vești bune pentru cateva zodii din horoscop! Nativii acestor zodii se vor bucura de un succes colosal pe plan profesional, dar și pe cel personal. Vor avea parte de foarte multe oportunitați și o cariera de succes. Cei care nu și-au gasit inca jumatatea mai au timp sa o intalneasca pana la sfarșitul…

- Bad Angie a decis sa se intoarca la marea dragoste, mai exact dansul. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite e din nou pe ringul dans și face senzație in cluburi cu mișcarile sale. Mai mult de atat, s-a apucat și de școala de șoferi.

- Luna mai ne aduce o noua colaborare speciala muzicala care de aceasta data vine de la trupa Bere Gratis impreuna cu Theo Rose pentru piesa “Ziua ta”. Piesa este una cu totul inedita care a fost compusa de Mihai Munteanu, cel care a facut muzica și Mihail Georgescu, responsabil cu textul melodiei lansata…

- Exista foarte mulți oameni care au prejudecați impotriva romanelor de dragoste. Nu le considera literatura, sau le eticheteaza ca fiind deocheate, kitchoase sau searbade. Aceste prejudecați și credințe sunt mai mult ca sigur ascunse intr-o teama de a-și recunoaște propriile sentimente, dar astazi nu…

- Fiecare zodie in parte are parte atat de lucruri bune, cat și de lucruri rele! Ei bine insa, din nefericire, unul dintre nativi nu o sa o duca deloc bine pe plan sentimental, asta fiindca o sa fie lovit de ghinion in dragoste. Iata profeția teribila a Babei Vanga și vezi daca ești chiar tu ghinionistul!