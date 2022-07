Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre zodii va avea o perioada plina pe plan sentimental in vara aceasta. Nativii acestei zodii sunt cu gandul inca in trecut, iar cel la care se gandesc ar putea sa revina in viața lor. Alegerea lor va fi, cel mai probabil, de a se intoarce la fostul iubit.

- Vești bune pentru o singura zodii din horoscop! Astrologii au ajuns la concluzia ca o singura zodie din horoscop va fi ferita de pericole vara aceasta și va fi sub protecția Universului. Nativul acestei zodii vor avea parte de o perioada foarte buna și vor avea succes pe toate planurile.

- BerbecLa locul de munca se finalizeaza o etapa importanta. Energia zilei te va ajuta sa abordezi cu totul altfel de acum incolo, activitatile profesionale si relatiile de munca. Totodata se pot accentua afectiuni ale segmentelor capului, sistemului digestiv si stomacului. De evitat pe cat posibil consultatiile,…

- Nativul din zodia Taur nu va accepta astazi, ideea unui eșec, incercand din rasputeri sa se mențina pe linia de plutire. Racii vor avea parte de incurajari pe tot parcursul zilei, scrie SHOK.md .

- Luna iunie vine cu multe probleme la locul de munca pentru nativii unei dintre zodii. Astrele nu s-au poziționat bine pentru una dintre zodii in ceea ce privește sfera profesionala, in perioada urmatoare. Ii așteapta zile dificile la job.

- BerbecMulta agitatie la serviciu in mod special in relatiile cu sefii si oficialitatile. Se contureaza un final de capitol socio profesional, putand fi vorba despre finalizarea unei activitati, despre rezolvari profesionale gandite mai demult sau poate intra in discutie si renuntarea la o pozitie sociala…

- Luna mai se anunța o luna plina pentru mulți nativi, insa pentru una dintre zodii va fi o perioada de schimbari. Ea urmeaza sa aiba un nou loc de munca, acolo unde va caștiga sume mai mari de bani.

- Nu iți merge deloc bine pe plan sentimental oricat ai incerca?! Ei bine, este posibil ca partenerul tau sa fie chiar una dintre cele patru zodii care sunt un adevarat coșmar in relații. Vezi daca se numara pe aceasta lista și ia masuri cat mai repede, asta pentru ca este imposibi sa ai o poveste de…