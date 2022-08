Neamț: Utilaj de mari dimensiuni, transportat sub escortă din atelierele firmei COMES

Un utilaj de dimensiuni mari pleacă, sub escortă, în această seară din atelierele firmei COMES, aflată în comuna Săvinești, județul Neamț. Este vorba despre cel mai complex echipament fabricat în COMES România dupa 1990, o coloană… [citeste mai departe]