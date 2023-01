Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru unii nativi! Care este zodia nefericita a lunii ianuarie. Prin ce momente grele va fi nevoita sa treaca din cauza iubirii, a banilor, dar și a locului de munca. Ghinionul o urmarește la orice pas, chiar daca spera la lucruri pozitive pentru perioada care urmeaza. Ce semn zodical…

- Horoscop zilnic 9 ianuarie. Luna tranziteaza astazi zodia Leu și ne aduce trairi emoționale intense, dar mai degraba tind sa fie relaționate cu nemulțumirea, nefericirea și lipsa de apreciere. Ne dorim sa stralucim, sa fim in centrul atenției, dar avem tendința de exagerare. Horoscop zilnic 9 ianuarie…

- Sfarșitul anului vine cu multe provocari pentru o zodie, care va ajunge in pragul desparțirii chiar in ultimele zile din luna decembrie. Și cum o problema nu vine niciodata singura, nici in ceea ce privește relațiile cu prietenii nu o vor duce prea bine și chiar pot sa se implice in conflicte cu persoanele…

- Ultimele zile din luna noiembrie vine cu o serie de provocari pentru o zodie. Acești nativi vor trece printr-o perioada delicata la actualul loc de munca, moment ce ar putea deveni tensionat și s-ar putea termina cu o concediere. Iata despre ce zodie este vorba și cum va arata finalul de luna pentru…

- Luna decembrie vine cu o serie de provocari pentru o zodie, care va fi nevoita sa acorde mai multa atenție planului financiar și chiar sa se gandeasca sa economiseasca. Finalul de an ii gasește preocupați de capitolul bani, mai ales ca iși doresc sa ii surprinda cu daruri pe cei dragi.

- Luna noiembrie aduce schimbari foarte mari și importante pentru o singura zodie din horoscop. Nativii acestei zodii vor avea un final de an plin de belșug. Mai mult, aceștia vor fi luați prin surprindere de cadourile și lucrurile frumoase de care vor avea parte. Mai pe scurt, acest final de an le va…

- Astrele le atenționeaza pe trei dintre zodiile horoscopului, deoarece sfarșitul toamnei le va aduce multe momente triste. Nativii acestor zodii vor fi urmați de ghinion pe toate planurile, astfel ca nu este recomandat sa iși puna in aplicare ideile noi.

- Una dintre zodii termina luna noiembrie cu probleme și conflicte in relație. Partenerii de viața ai acestor nativi nu vor reuși sa-i mulțumeasca mai deloc, iar ei iau in calcul o eventuala desparțire. Nu este exclus ca ruptura sa se produca.