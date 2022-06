Stiri pe aceeasi tema

- Vara aceasta se anunța una promițatoare pentru anumite zodii, insa una dintre ele o sa fie urmarita de ghinion și o sa traverseze mai multe episoade dificile. Ei bine, iata cine este nativul care o sa o țina dintr-o problema in alta, dar și ce i se poate intampla in urmatoarele luni ale verii!

- Horoscopul lunilor de vara nu vine deloc cu vești bune pentru unul dintre cei 12 nativi, asta fiindca o sa fie parasit de partenera de viața chiar in mijlocul celei mai așteptate vacanțe de vara. Din nefericire, povestea lor de dragoste ajunge la final. Vezi daca ești chiar tu ghinionistul!

- Daca te gandești sa pleci in vacanța și nu știi inca destinația, iata ca aceasta poate fi determinata de zodia pe care o ai. In funcție de nativul in care te-ai nascut iți vom prezența cele mai bune destinații de vacanța pentru tine.

- Horoscopul zilei de 5 iunie 2022 vine cu vești bune pentru nativii din zodia Varsatorului. Astrele spun ca in viața ta apar cateva oportunitați care iți vor permite sa calatorești mai mult. Depinde doar de tine daca vei alege sa preiei inițiativa și sa faci o schimbare, scrie Catine.ro .

- Nu toata lumea are noroc in dragoste. Dragostea este un subiect sensibil care trebuie abordat cu blandețe. Pentru unii nativi norocul nu sta de partea lor atunci cand vine vorba de dragoste. Zodia care va avea parte de o desparțire dureroasa, dar tot raul spre bine.

- Luna mai aduce vești interesante pentru cei 12 nativi ai h0roscopului european. Dragostea plutește in aer, iar astrele sunt de partea ta și așteapta sa vada ce decizii vei lua, in viitorul apropiat. Unul dintre reprezentanții unei zodii de apa va fi rasfațatul cel mai fericit al lui Florar. Horoscopul…

- Ghinionul pare ca se ține scai luna aceasta de una dintre cele 12 zodii! Mai exact, pe langa faptul ca are o situația financiara nu tocmai buna in prezent, chiar inainte de Paște o sa piarda o suma mare de bani. Iata despre ce nativ este vorba, de fapt!

- Luna aprilie nu este tocmai favorabila pentru zodia Scorpion. Astrele nu stau de partea nativilor din zodia Scorpion luna aceasta. Ghinionul le bate ușa zilnic și din ce in ce mai insistent. Nu au de ales, trebuie sa accepte situația așa cum le este data.