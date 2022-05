Stiri pe aceeasi tema

- De ceva vreme visezi sa ramai insarcinata? Ei bine, vestea buna este ca 2022, mai exact luna mai, este luna in care iți va indeplini visurile. 2022 este anul in care viața ta este pe cale sa se schimbe. Pregatește-te pentru calatoria catre noua viața de familie perfecta! Iata despre ce nativi este vorba!

- In ceea ce priveste planul financiar, lucrurile stau putin diferit. Astrele au capacitatea de a construi o previziune pentru fiecare zodie in parte, pe o perioada de 5 ani in legatura cu aspectul banilor.BerbecIn prezent, ai tendinta de a cheltui foarte mult, uneori chiar mai mult decat iti poti permite,…

- Sfarșitul lunii aprilie vine cu vești extrem de bune pentru unul dintre nativi! O dorința mult așteptata devine realitate, mai exact, un nou membru iși face simțita prezența in familia ta! Da! Este vorba despre o sarcina! Iata care este zodia norocoasa a acestei luni!

- Neglijența, dar și munca depusa in ultima perioada il va afecta pe un nativ din horoscop. Acesta va avea nevoie de recuperare, dar și de ingrijiri medicale. Luna aprilie se anunța plina de surprize neplacute pentru o zodie din horoscop.

- Multe persoane viseaza la celebritate și ar face orice pentru a ajunge pe marile scene ale lumii. Luna aprilie vine cu vești bune pentru o zodie, care și-a dorit inca din copilarie sa fie cunoscuta de toata lumea. Acești nativi sunt talentați și pasionați și ajung repede in atenția tututor datorita…

- Iata ca sfarșitul lunii martie vine cu o veste neasteptat de buna pentru o anumita zodie. Visul de a avea un copil este aproape ca si implinit. Pentru una din cele 12 zodii, luna martie 2022 a fost una plina de lucruri frumoase. Vor fi protejate de Divinitate pana la inceputul lui aprilie. Toate eforturile…

- Saptamana 2-6 martie 2022 le aduce zodiilor surprize neașteptate pe plan financiar. Unul dintre semnele horoscopului european va caștiga bani mulți pana la finalul saptamanii. Verifica daca este vorba despre tine. Ce zodii vor avea de muncit mult mai mult la job. Cați bani vor avea zodiile in perioada…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca zodia Leu este una extrem de ambițioasa și greu de cucerit, așa ca nu este deloc de mirare ca acești nativi iși intemeiaza o familie la o varsta destul de inaintata. Leii cauta intotdeauna stabilitate, ceea ce nu multe zodii ofera. Iata cu ce semne din Horoscop…