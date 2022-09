Stiri pe aceeasi tema

- Racheta Space Launch System (SLS) a celor de la NASA nu va zbura, cel mai probabil, deloc in luna septembrie, ca urmare a problemelor intampinate in cele doua incercari de pornire a misiunii Artemis I. „Nu vom lansa (racheta) in aceasta perioada” a declarat Jim Free, administratorul asociat al NASA…

- Venus, planeta ce conduce relatiile, iubirea si banii, iese din stralucitorul Leu si intra in Fecioara pe 5 septembrie unde va sta pana pe 29 septembrie 2022. Venus in Fecioara 2022 ne imprima o cu totul alta energie decat am avut cu Venus in Leu. Venus este foarte preocupata sa fim fericiti. Venus…

- Se anunța vești extrem de proaste pentru o singura zodie din cele douasprezece ale horoscopului! Un singur nativ din zodiac va avea parte de o perioada destul de tensionata la locul de munca, iar certurile cu superiorii, dar și cu colegii de breasla vor aparea la ordinea zilei, motiv pentru care ar…

- CARAȘ-SEVERIN – Daca inainte de pandemie, in evidențe, figurau peste 50.000 de carașeni salariați activi, astazi mai avem undeva la peste 48.000 in campul muncii! In vara lui 2019, Caraș-Severinul avea undeva peste 3.000 de șomeri și 50.348 de salariați activi (cu 56.177 de contracte individuale de…

- Vești proaste pentru singura zodie din horoscop! Un singur nativ va avea parte de o perioada destul de tensionata la locul de munca, iar certurile cu șeful, dar și cu colegii vor aparea la ordinea zilei, motiv pentru care vor fi concediați. Nici pe plan sentimental nu veți sta deloc bine și veți trece…

- Ministrul Transporturilor anunța schimbari radicale la conducerea Metrorex. Sorin Grindeanu a declarat ca pana la finalul acestui an Metrorex va ave un nou director general și un nou Consiliu de Administrație. Grindeanu acuza ca aceștia sunt raspunzatori pentru numarul tot mai mic de garnituri scoase…

- Decizia de iți da demisia nu este niciodata una ușoara. In calitate de angajat, este posibil sa fii copleșit de ingrijorari cu privire la faptul ca faci alegerea corecta. La urma urmei, nu știi ce te așteapta cu adevarat. In plus, este deosebit de greu daca lucrezi la același loc de munca de mulți…

- ITM Alba: Amenzi de peste 45.000 lei, dintre care doua pentru munca „la negru” și zeci de avertismente, in perioada 4-8 iulie 2022 ITM Alba: Amenzi de peste 45.000 lei, dintre care doua pentru munca „la negru” și zeci de avertismente, in perioada 4-8 iulie 2022 Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M.…