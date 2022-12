Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 5 decembrie 2022 spune ca Gemenii trec printr-o serie de transformari. Nativii acestei zodii se elibereaza de emoții. Climatul cosmic favorizeaza lasarea trecutului in urma și progresul pe toate planurile scrie Catine.ro .

- Una dintre zodii trebuie sa nu-și mai planga de mila, pentru ca sufletul lor pereche vine in viața acestor nativi in curand. In luna decembrie se indragostesc iremediabil și sunt șanse mari sa-și petreaca Craciunul cu persoana iubita.

- Jupiter, Marele Benefic al astrologiei, revine in mers direct in zodia Pești și va sta aici pana pe 20 decembrie, fiind ultima data in urmatorii 12 ani cand va tranzita acest semn. Jupiter in acest tranzit are rolul de a ne vindeca, emoțional, fizic și psihic, dar și rolul de a ne reintoarce la credința…

- Luna noiembrie aduce schimbari foarte mari și importante pentru o singura zodie din horoscop. Nativii acestei zodii vor avea un final de an plin de belșug. Mai mult, aceștia vor fi luați prin surprindere de cadourile și lucrurile frumoase de care vor avea parte. Mai pe scurt, acest final de an le va…

- Horoscopul zilei de 12 noiembrie 2022 aduce vești bune pentru nativii din zodia Leului. Astrele spun ca aceștia se bucura de o vizita neașteptata. Este o zi ideala pentru ca nativii sa faca schimbari in viața lor. Astrele le vor sta alaturi și ii vor ghida pe tot parcursul zilei, scrie Catine.ro .

- Balanța, cea mai norocoasa dintre zodii in 2023 Zodia Balanța va fi ghidata de astre pentru a avea succesul mult dorit in 2023. Cu noroc la bani, in cariera și in dragoste, nativii se vor bucura de un an excelent. Vor fi guvernați de Venus, planeta iubirii, a frumuseții și a abundenței. Pentru ei, anul…

- Conform unui nou proiect de lege dezbatut de senatori, buletinele ar putea fi obținute și in alta localitate decat cea de domiciliu, informeaza Antena 3 CNN. In momentul de fața, proiectul de lege se afla in dezbatere in Senat. Potrivit acestuia, orice cetațean ar putea sa-și schimbe cartea de identitate…

- Horoscop weekend 7-9 octombrie 2022. Se anunța cateva zile pline de provocari pentru o parte dintre zodii. Sunt aliniate astrele in favoarea ta sau va trebui sa te confrunți și tu cu situații limita? Afla in randurile de mai jos care este zodia care nu va reuși sa se bucure deloc in urmatoarele ore.…