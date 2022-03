Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie suprinsa de jurnaliști britanici intr-unul din spitalele ucrainene a fost distribuita masiv pe rețelele de socializare, pentru ca ilustreaza adevaratele drame traite de familiile din Ucraina, in urma invaziei armatei ruse. Potrivit The Sun, barbatul este tatal unui adolescent de 15 ani…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca zodia Leu este una extrem de ambițioasa și greu de cucerit, așa ca nu este deloc de mirare ca acești nativi iși intemeiaza o familie la o varsta destul de inaintata. Leii cauta intotdeauna stabilitate, ceea ce nu multe zodii ofera. Iata cu ce semne din Horoscop…

- Norocul este la tot pasul pentru una dintre zodii in anul 2022. Deja ne aflam in cea de-a doua luna a anului, iar nativii unei zodii au primit deja primele semne ca acesta este anul in care le va merge bine pe toate planurile. Totuși, urmeaza sa aiba parte de surprize din ce in ce mai placute.

- BerbecEste posibil ca simțul practic și capacitatea de concentrare sa fie reduse, așa ca nu este momentul sa va ocupați de activitați dificile.TaurIn prima parte a zilei, este posibil sa fiți puțin confuz și sa nu reușiți sa va faceți ințeles de cei din jur.GemeniDeși se pare ca va simțiți in forma,…

- Prefectul Capitalei, Alexandra Vacaru, afirma ca a incercat inca de miercuri seara sa discute cu primarul general Nicusor Dan despre greva de la STB, intrucat avea "semnale". "(...) domnul primar nu mi-a raspuns aseara, mi-a raspuns dupa ora 6 in aceasta dimineata", arata Vacaru, precizand ca joi…

- BerbecTe preocupa ideea de dreptate in toate domeniile vieții. Iar la serviciu vei fi aspru judecat pentru nevoia ta de gasi vinovatul.TaurPartenerul iși permite sa cheltuiasca o suma din bugetul comun fara a se consulta inainte cu tine. Nu este ceva grav, insa ai fi vrut sa știi. GemeniTe straduiești…

- Horoscop Scorpion 2022. Persoanele nascute in zodia Scorpion vor avea parte de un an 2022 plin de provocari. Citește horoscopul complet pentru a afla cum iți va merge in dragoste, cariera, sanatate și in domeniul financiar. Cuprins: Horoscop Scorpion 2022 Horoscop Scorpion 2022 – DRAGOSTE Horoscop Scorpion…

- BerbecAveți ocazia sa faceți schimbari importante in viața dumneavoastra, mai ales pe plan sentimental. TaurAutodisciplina va ajuta sa terminați tot ce v-ați propus. Va sfatuim sa profitați de aceasta conjunctura favorabila.GemeniEste un moment favorabil pentru a incepe o activitate noua și a va asuma…