Stiri pe aceeasi tema

- Luna februarie vine cu vești extraordinar de bune pentru o zodie! Acești nativi vor avea parte de cea mai frumoasa perioada din viața lor. Ei vor avea bani, iubire și noroc in cariera. Destinul lor se schimba cat de curand și vor uita de complet probleme.

- Schimbari pe plan profesional pentru una dintre zodii. Nativii acestei zodii sunt cei care fac in sfarșit un pas important in cariera lor și aplica pentru un alt job, unul mai bun pentru ei cel mai probabil. Este momentul sa aiba curaj și incredere in sine.

- Citește Horoscop saptamanal Varsator. Previziuni pentru perioada 31 decembrie 2022 - 6 ianuarie 2023, realizat de Urania in exclusivitate pentru Libertatea. Afla ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Varsator și urmarește video Uranissima.Horoscop saptamanal Varsator – 31 decembrie 2022…

- Trei zodii sunt protejate de astre la inceputul anului 2023 și pe parcurs. Nativii acestor zodii vor simți protecția divina inca din luna ianuarie, cand apar mai multe lucruri bune in viața lor. Este momentul sa-și faca planuri indraznețe.Pentru nativii din zodia Leu, astrele pregatesc un 2023 plin…

- Horoscopul zilei de 5 decembrie 2022 spune ca Gemenii trec printr-o serie de transformari. Nativii acestei zodii se elibereaza de emoții. Climatul cosmic favorizeaza lasarea trecutului in urma și progresul pe toate planurile scrie Catine.ro .

- Vești proaste pentru o singura zodie din horoscop. Acest nativ va trece prin cea mai grea perioada din viața lui și vor exista a tensiuni atat pe partea profesionala, cat și pe cea sentimentala. Iata care este nativul care risca sa-și piarda locul de munca in decembrie!

- Una dintre zodii trebuie sa nu-și mai planga de mila, pentru ca sufletul lor pereche vine in viața acestor nativi in curand. In luna decembrie se indragostesc iremediabil și sunt șanse mari sa-și petreaca Craciunul cu persoana iubita.

- Horoscop zilnic 19 noiembrie. Marte, planeta acțiunii, aflata in retrogradare in zodia Gemeni formeaza astazi un careu cu Neptun retrograd din Pești. Acest context astrologic aduce foarte multa neclaritate in viața noastra, ceața, confuzie și agitație mentala. Careul se simte intreaga luna și ar trebui…