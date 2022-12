Stiri pe aceeasi tema

- Astrele se aliniaza cum nu se poate mai favorabil pentru o zodie, care in decembrie va decide sa acorde o a doua șansa unei relații din trecut. Acești nativi au noroc pe plan personal, caci sarbatorile ii vor prinde cu zambetul pe buze și cu multa voie buna.

- Vești proaste pentru o singura zodie din horoscop. Acest nativ va trece prin cea mai grea perioada din viața lui și vor exista a tensiuni atat pe partea profesionala, cat și pe cea sentimentala. Iata care este nativul care risca sa-și piarda locul de munca in decembrie!

- Horoscopul banilor 30 noiembrie – 4 decembrie. Astrele anunța schimbari pe plan financiar pentru mulți nativi. Unele evoluții vor fi in bine, altele in mai rau. La final, insa, rezultatul va fi fericit. Fecioara este zodia care va da lovitura, dupa o perioada de mult efort și sacrificii. Afla in randurile…

- Horoscop zilnic luni, 24 octombrie 2022. Saturn reintra de astazi in mers direct prin zodia pe care o guverneaza, prin Varsator, aspect care va aduce deblocarea unor planuri și proiecte in care suntem implicați. Totodata, vom fi mai deschiși socializarii fața de ultimele luni. Horoscop zilnic luni,…

- BERBEC - Te vei simți bine daca faci ceva pentru alți oameni - pentru o persoana draga sau chiar pentru un strain care are nevoie de ajutor. TAUR – Poți sa-ți implementezi cu succes ideile și sa introduci unele inovații in viața ta. Nu va angajați in lupte pentru putere care va vor epuiza puterea și…

- Specialiștii au adus noi detalii pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Unii nativi au parte de o saptamana extrem de grea cu multe incercari. Aceștia trebuie sa invețe lecțiile de viața pe care le primesc acum pentru ca le vor fi de folos in viitorul foarte apropiat. Vin dezamagiri pe banda rulanta…

- BERBEC - Astazi exista posibilitatea ca cineva sa te provoace cu comportamentul sau. Daca nu este ceva important, nu are rost sa-ți pierzi timpul și nervii inutil. TAUR – Aceasta zi marcheaza inceputul unei noi perioade pentru tine, in care ai putea scapa de lucruri sau anumite persoane de care nu ai…