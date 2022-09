Stiri pe aceeasi tema

- O zodie va avea parte de vești proaste in luna octombrie. Acești nativi vor suferi mult din dragoste in perioada care urmeaza. Ei vor fi parasiți de persoana alaturi de care se visau o viața intreaga. Cine sunt ghinioniștii care vor traversa momente grele.

- Toamna le aduce probleme serioase zodiilor feminine, care vor avea parte de probleme in relația de cuplu in cea de-a doua luna a toamnei. Aceste native din trei zodii ale horoscopului sunt avertizate in ceea ce privește problemele de comunicare, pentru a nu ajunge im momente pe care sa le regrete mai…

- Luna septembrie va fi o luna puțin mai grea pentru un nativ al zodiacului, asta deoarece aceasta zodie va fi dezamagita de persoanele in care iși punea cea mai mare incredere. Acești nativi vor traversa o perioada mai delicata din acest punct de vedere.

- Anul acesta este plin de surprize pentru unii nativi. Destinul lucreaza intens pentru ca totul sa se așeze așa cum trebuie in viața anumitor nativi. Ei vor avea parte de schimbari neașteptate in viața lor, iar lucruri bune li se vor intampla pana la finalul anului acesta.

- Luna septembrie vine cu cele mai bune vești pentru o zodie. Acești nativi iși implinesc marea dorința luna viitoare. Ei vor avea parte de multe momente speciale și vor uita complet de toate grijile și problemele cu care s-au confruntat.

- Vești bune pentru o singura zodie din cele douasprezece ale horoscopului! Nativul acestei zodii va trai cea mai frumoasa perioada din viața ei, iar relația cu partenerul sau va fi una destul de buna in luna august. Aceasta zodie are parte de implinire sufleteasca, asta dupa ce afla ca va ramane insarcinata.

- Chiar daca in ultima vreme a avut parte de multe momente frumoase, luna iulie vine cu o veste care ii va strica complet fericirea. O zodie va plange mult in perioada ce urmeaza. Acești nativi vor trece prin momente foarte grele, iar ghiinionul se va ține scai de ei.

- Andra și Catalin Maruța formeaza un cuplu de 16 ani și sunt casatoriți de 14 ani. A doi copii impreuna, Eva și David, și o casnicie discreta. Vieri, 17 iunie, Andra a fost invitata in emisiunea pe care soțul sau o prezinta la Pro TV și a facut o dezvaluire neașteptata. Artista este deranjata de un obicei…