Zodia care va fi cerută în căsătorie în luna octombrie. Va avea parte de tot ce a visat vreodată Luna octombrie vine cu diverse vești pentru toate cele 12 zodii ale horoscopului, astfel ca unele vești vor fi bune, iar altele proaste. Ei bine, o singura zodie va fi ceruta in casatorie luna urmatoare. Ea va avea parte de tot ceea ce a visat vreodata și se va bucura din plin de acest moment special din viața ei. Persoanele nascute sub acest semn zodiacal vor fi implinite din toate punctele de vedere. Iata despre ce nativ din zodiac este vorba și vezi ce au rezervat astrele pentru el! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada cerutul in casatorie a devenit o misiune foarte complicata. Tierii nascocesc cereri in casatorie care de care mai inovatoare. Mara Banica depașește toate cererile in casatorie de care s-a aflat pana acum. Așadar, cum a fost ceruta in casatorie Mara Banica. A primit verighetele intr-un…

- Vești bune pentru pensionarii din Romania. Care sunt persoanele care vor primi 50% in plus la venituri. Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a aprobat acordarea unei compensații echivalente cu 50% din valoarea pensiei pentru doua grupuri distincte de pensionari. Vești bune pentru doua categorii de…

- Otilia Bilionera este mai fericita ca niciodata de cand este impreuna cu iubitul sau, un turc. Se pare ca barbatul și-a facut curaj și i-a pus marea intrebare partenerei sale, iar artista a postat prima imagine cu inelul de logodna.

- Vești extraordinare pentru toți șoferii romani! Persoanele care vor avea de-a face cu primirea acestui tip de sancțiune, cand comit o greșeala in trafic, vor avea șansa sa nu mai indure tot calvarul birocratic. Schimbarea Codului rutier cu privire la contestarea sancțiunilor rutiere primite in trafic…

- Luna august vine cu cele mai bune vești pentru unii nativi! O zodie va fi ceruta in casatorie in perioada urmatoare și va avea toate motivele sa fie mai fericita ca niciodata. Ea scapa definitiv de ghinion.

- Claudia Patrașcanu, ceruta in casatorie. Cum a reacționat fostul soț Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au avut parte de un divorț lung, anevoios și presarat cu nenumarate scandaluri. In sfarșit insa, separarea s-a produs oficial, astfel ca fiecare este liber sa iși refaca viața. Surprinzator pentru…

- Cantareața a fost ceruta in casatorie, iar marele anunț a fost facut printr-o postare emoționanta pe contul personal de Instagram, care a strans aprecieri intr-un timp record. Iata cum au fost surprinși cei doi iubiți in timpul momentului important din viața lor!

- Este vestea momentului in showbiz-ul internațional! Nicole Scherzinger a fost ceruta in casatorie! Frumoasa cantareața și Thom Evans s-au logodit in urma cu doar o zi. Cei doi indragostiți au facut un pas important in relație. Iata primele imagini cu artista și iubitul ei, dupa ce s-au logodit!