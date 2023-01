Stiri pe aceeasi tema

- O zodie din cele 12 ale horoscopului are ghinion in dragoste in prima luna a anului 2023. Acești nativi din zodiac vor suferi foarte mult pe plan sentimental și nu iși vor da seama cu ce au greșit de s-a ajuns la desparțire. Astrologii nu anunța vești bune pentru ei, astfel ca vor plane mult in aceasta…

- Anul 2023 vine cu vești bune pentru mulți nativi din zodiac, insa pentru un nativ vine cu vești extrem de rele. O zodie din cele 12 ale horoscopului va incepe anul 2023 in lacrimi. Acest nativ va avea mult ghinion dupa Revelion și va intra in noul an cu stangul. Iata despre ce zodie este vorba și vezi…

- Pentru o zodie din horoscop, anul 2023 va veni cu iubire și implinire sufleteasca. Dupa o desparțire dureroasa și dupa ce au avut mai multe dezamagiri in dragoste in ultimele luni, noul an care va incepe in mai puțin de trei saptamani le va aduce marea iubire. In sfarșit, acești nativi vor fi fericiți…

- Anul 2023 se intrezarește a fi unul norocos și plin de belșug pentru acest semn zodiacal. Veștile bune vor veni pentru ei inca din perioada sarbatorilor și vor ține tot anul urmator. Afla din randurile de mai jos care e zodia care se va simți binecuvantata in anul 2023.

- Astrologii anunța vești extrem de bune pentru un singur nativ din zodiac. O zodie din horoscop va fi ceruta in casatorie de Craciun. Ei așteapta de mult acest pas in relația lor de cuplu și iata ca se va intampla in curand. Acestui nativ i se indeplinește cea mai mare dorința. Iata despre ce zodie este…

- A fost un an foarte dificil pentru multe dintre cele 12 semne ale zodiacului. Desparțiri dureroase, certuri, impacari, schimbari in cariera și in dinamica de familie sau in cercul de prieteni. Dupa furtuna, insa, norii se risipesc, iar soarele apare din nou pe cer. Afla care este zodia care se pregatește…

- Luna noiembrie se anunța una destul de buna pentru mai mulți nativi, insa doar o zodie din horoscop se va bucura din plin de viața. Aceasta zodie feminina va fi ceruta in casatorie in aceasta luna. Partenerii de viața ai acestor nativi au ganduri serioase, iar aceasta zodie va trai emoții intense. Iata…

- Cinci dintre zodiile horoscopului european se „mandresc” cu titlul de cei mai nervoși nativi. Ei pot transforma orice mica neințelegere intr-o cearta de zile mari. Sunt temperamentali, nervoși, aprigi la manie și foarte greu de controlat. Verifica, mai jos, daca te incadrezi in aceasta categorie. Top…