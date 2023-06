Stiri pe aceeasi tema

- Luna iunie vine cu vești bune pentru multe zodii din horoscop, insa o singura zodie din cele 12 va avea parte de o luna excelenta. Acest nativ din zodiac se va bucura de mari caștiguri pe plan financiar, astfel ca va avea o luna urmatoare de poveste. Iata despre ce zodie din horoscop este vorba și vezi…

- O zodie din Horoscop este norocoasa acestui final de luna. Nativii nascuți sub acest semn zodiacal, sau persoanele care au ascendentul aici, vor avea parte de tot suportul persoanei iubite in planurile de viitor. Pentru ce zodie se anunța vești bune.

- Ei bine, ne apropiem cu pași repezi de vara, iar gandul ne sta numai și numai la vacanța și voie buna. Cu toate acestea, specialiștii nu vin cu cele mai bune vești pentru o zodie din Horoscop. Acești nativi vor avea cele mai mari șanse ca vara aceasta sa aduca numai probleme și batai de cap in viața…

- Luna iunie vine cu vești extrem de bune pentru multe zodii, insa doar o zodie din cele 12 ale horoscopului va fi cu adevarat norocoasa și asta pentru ca ea va fi ceruta in casatorie. Se anunța momente unice pentru acești nativi din zodiac, iar ei se vor bucura din plin cand vor afla marea veste. Iata…

- Luna iunie vine cu vești excelente pentru cateva zodii din horoscop, insa doar doua zodii din cele 12 se vor bucura de mult noroc. Doi nativi din zodiac vor avea mare noroc la bani in luna urmatoare. Ei vor avea succes pe plan financiar, dar ar putea avea mult succes și pe plan profesional. Iata despre…

- Cosmina Adam este o prezența discreta in lumea mondena, dar astazi, chiar in prima zi de Paște, a ținut sa dea vestea cea mare fanilor. Fosta asistenta TV de la Acces Direct a fost ceruta in casatorie și a facut publice primele imagini.

- O tanara a trait un moment unic in viața ei și a trecut de la agonie la extaz. Iubitul ei a decis sa o ceara in casatorie dupa ce a fost rapita, iar sentimentele pe care le-a trait au fost semne de un film de acțiune. Intreg momentul a fost filmat, iar imaginile au devenit virale pe TikTok.

- Paștele se apropie cu pași repezi, iar pentru mulți nativi din zodiac este o perioada frumoasa, care le va aduce multe beneficii. Ei bine, spunem asta pentru ca o zodie din cele 12 ale horoscopului va fi ceruta in casatorie de Paște. Ei vor fi cei mai fericiți și vor avea parte de o perioada foarte…