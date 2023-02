Stiri pe aceeasi tema

- Inna este renumita pentru succesul sau pe plan mondial, cariera cantareței fiind mai mereu in prim-plan. Insa, cererea recenta in casatorie, a adus viața amoroasa a vedetei in lumina reflectoarelor. Afla din randurile de mai jos ce a declarat Inna despre cel mai special moment din viața ei.

- Multe zodii din horoscop vor avea parte de noroc pe plan sentimental, insa doar o zodie din cele 12 va fi cu adevarat norocoasa. O zodie va fi ceruta in casatorie in luna februarie, iar ea va radia de fericire dupa ce va vedea cate face partenerul ei pentru ea. Iata despre ce nativ din zodiac este vorba…

- Viața amoroasa se schimba in mai bine in cazul uneia dintre zodii in luna ianuarie. La finalul lunii, nativii acestei zodii ar putea avea parte de un moment cheie in relația lor cu partenerul. Lucrurile merg bine și ar putea sa aiba loc o cerere in casatorie.

- O zodie din cele 12 ale horoscopului are ghinion in dragoste in prima luna a anului 2023. Acești nativi din zodiac vor suferi foarte mult pe plan sentimental și nu iși vor da seama cu ce au greșit de s-a ajuns la desparțire. Astrologii nu anunța vești bune pentru ei, astfel ca vor plane mult in aceasta…

- Videoclipurile cu o batrana din Italia care este sarutata și ceruta in casatorie de un tanar au spart multe recorduri pe rețelele de socializare. Zeci de milioane de oameni au comentat imaginile

- Astrologii anunța vești extrem de bune pentru un singur nativ din zodiac. O zodie din horoscop va fi ceruta in casatorie de Craciun. Ei așteapta de mult acest pas in relația lor de cuplu și iata ca se va intampla in curand. Acestui nativ i se indeplinește cea mai mare dorința. Iata despre ce zodie este…

- Astrologii anunta o zi tensionata pentru unii nativi. Daca anumite zodii trebuie sa aiba de-a face cu problemele de familie, altele se confrunta cu situatii complicate pe plan financiar, scrie observatornews.ro.