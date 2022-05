Stiri pe aceeasi tema

- Astrologii aduc noi noi detalii pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Unul din semne urmeaza sa se bucure foarte mult de banii pe care reușește sa ii faca. Nativii trec prin mai schimbari in perioada aceasta. Mulți dintre ei fac schimbari uriașe in viața lor, alții pare ca nu se lasa atat de ușor in…

- Luna iunie se anunța o luna foarte importanta pentru mai mulți nativi ai horoscopului, insa o singura zodie va fi cea care va primi o veste foarte buna. Pentru ea vor exista multe schimbari pe plan financiar in luna ce urmeaza.

- Astazi se formeaza o Luna Noua in zodia Taur care va fi insoțita de Eclipsa parțiala de Soare. Acest eveniment este de natura karmica și vine cu evenimente neprevazute, cu surprinze și schimbari menite sa ne puna pe sensul de destin. La modul general poate fi vorba de schimbari financiare, legate de…

- Premierul face schimbari la unele vami. In a 57 zi a razboiului din Ucraina, Nicolae Ciuca anunța o reorganizare in vami, dupa ce porturile de la Marea Neagra și Marea Azov s-au inchis. Ciuca a explicat ca transportul de marfuri s-a mutat pe caile terestre și feroviare, de aceea este nevoie de personal…

- Planeta iubirii și a banilor, Venus, se afla astazi in aspecte tensionate cu Uranus, context care aduce schimbari bruște in relațiile noastre și pot fi resimțite inclusiv in portofel. Simțim nevoia unei schimbari și nu este exclus ca aceasta schimbare sa vina brusc, mai ales daca nu o facem noi de buna…

- Ministerul Afacerilor Interne va putea sa recheme in activitate cadre militare sau politisti care au trecut in rezerva, ori le-au incetat raporturile de serviciu, sau alte categorii de personal, pentru gestionarea fluxului tot mai ridicat de refugiati de la punctele de trecere a frontierei, potrivit…

- Horoscop zilnic 7 martie 2022. Luna traverseaza astazi zodia Taur și se intalnește aici cu Uranus, timp in care formeaza aspecte placute și cu planetele din Pești. Acest context astrologic este aducator de situații neprevazute, surprize, in principiu placute. Suntem generoși și creativi și avem nevoie…

- Ultimul bilanț anunțat de forțele armate ale Ucrainei insumeaza 5.300 de soldați ruși uciși și 816 blindate distruse. Bilanțul distrugerilor:aeronave - 29elicoptere - 29tancuri - 191vehicule blindate de lupta - 816tunri - 74FAG SAM - 1automobile - 291barci - 2mijloace de aparare aeriana - 5Personal…