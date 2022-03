Stiri pe aceeasi tema

- Un convoi uriaș de blindate se apropie de Kiev. Mai multe imagini facute din satelit arata ca un convoi lung de 64 de km de blindate se indreapta dinspre nordul Ucrainei spre Kiev, conform relatarilor presei britanice. Ultimele știri despre razboiul Rusia-Ucraina: 70 de soldați ucraineni uciși in Ohtirka.…

- Mirel Radoi (40 de ani) este dorit de Al Hilal, cel mai titrat club din Arabia Saudita. Al Hilal a anunțat desparțirea oficiala de managerul portughez Leonardo Jardim, din cauza rezultatelor sub așteptari. Campioana en-titre a Arabiei Saudite ocupa doar locul 4 in acest moment, la 16 puncte in spatele…

- BERBEC- Aveti mai multa incredere in propriile forte si ascultati-va intuitia. Incercati sa va rezolvati singuri problemele si nu contati prea mult pe ajutorul prietenilor.TAUR- Aveti grija cum va planificati bugetul pentru ca s-ar putea sa apara cheltuieli neprevazute.

- Directoratul OMV Petrom propune un dividend in valoare bruta de 0,0341 lei/actiune pentru 2021, in crestere cu 10% comparativ cu 2020, conform unui raport remis, joi, Bursei de Valori Bucuresti, conform Agerpres. "Pe baza rezultatelor preliminare pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2021,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, i-a indemnat, vineri, pe cei implicati in greva angajatilor Societatii de Transport Bucuresti (STB) sa se aseze la masa dialogului. "In aceste doua zile, Bucurestiul este blocat. Norocul este ca Metroul nu este in greva, functioneaza si se mai foloseste acest…

- BERBEC: Stati bine la capitolul creativitate, lucru care va poate fi de folos la locul de munca. Profitati de ideile ingenioase si organizati o escapada cu prietenii sau cu familia, pentru ca va fi o vacanta pe cinste.TAUR: Aveti mult de munca.

- Salvatorii SMURD au intervenit și cu un utilaj cu șenile pentru ca drumul era blocat de zapada.Intervenția a fost deosebit de dificila, din cauza distanței mari și a drumului blocat de zapada pana la locul solicitarii.Norocul tanarului de 24 de ani a fost ca un pompier aflat in timpul liber l-a transportat…

- In funcție de zodie, fiecare om are norocul sau. Unii au mai mult, in timp ce alții au mai puțin noroc in viața. Asta ține atat de alegerile personale, cat și despre norocul pe care il are fiecare semn zodiacal in parte. Succesul profesional și banii vin in urma muncii, insa ține puțin și de […] The…