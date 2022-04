Stiri pe aceeasi tema

- Mai este doar o zi pana la prima zi de Paște, iar toata lumea se pregatește intens de aceasta sarbatoare din an. O zodie din cele douasprece ale horoscopului va avea parte de o veste neașteptata. Iata care este nativul care va fi foarte curios sa afle!

- Azi, foarte lume petrece in familie, la iarba verde sau la restaurant. Meniul zilei va fi bazat pe foarte multa mancare, dar și pevalcool, in cazul multor oameni, așa ca am considerat ca poate v-ar interesa cateva sfaturi despre cum se scapa rapid de mahmureala. Imediat ce te trezesti, bea doua pahare…

- Nativii din horoscop vor avea parte de succes in luna aprilie și se vor bucura de performanțe pe plan profesional. Aceștia vor reuși sa-și indeplineasca toate dorințele și datorita ambiției lor vor avea de caștigat. Iata care sunt zodiile care vor avea succes in cariera și iși vor gasi sufletul pereche!

- Luna aprilie vine cu vești extraordinare pentru o zodie! Acești nativi au parte de mult noroc in dragoste, succes pe plan finanicar și uita complet de grija banilor. Ei sunt promovați la locul de munca și au mari șanse sa se faca cunoscuți datorita calitaților și talentelor de care dau dovada.

- Așa cum karma acționeaza precum un fel de justiție cosmica, nativii din horoscopul european trebuie sa fie extrem de atenți ce energii atrag in urmatoarea perioada. Unele zodii devin irascibile, in timp ce altele gasesc liniștea interioara. Verifica, mai jos, in ce categorie te incadrezi. Ce ne rezerva…

- Norocul nu este de partea tuturor in luna martie. Se pare ca pentru acești nativi ghinionul bate la ușa, iar la sfarșitul lunii este posibil sa piarda tot ce au reușit sa obțina pana acum. Iata care este zodia care pierde totul in urmatoarele saptamani!

- Weekendul 18-20 februarie aduce multe surprize pentru nativii horoscopului chinezesc. Cine este zodia care va avea un final de saptamana ca in povești. Va primi vești bune și se va reuni cu prieteni dragi. Unii dintre reprezentanții semnelor primordiale vor ieși la o cina romantica, in timp ce alții…

- Veste grozava pentru administrația din Maracineni. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat proiectele de alimentare cu gaze care au primit finanțare, iar cel depus de Primaria Maracineni se numara printre ele. Doar 15 proiecte din toata țara au primit aprobare de finanțare, dupa ce…