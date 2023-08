Zodia care va avea probleme de sănătate în septembrie. Nu va fi o lună bună pentru acești nativi Luna septembrie vine cu vești bune, dar și cu vești rele pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Ei bine, o zodie din toate cele 12 va fi foarte suparata in urmatoarea luna și asta pentru ca ea se va confrunta cu mai multe probleme de sanatate. Nu va fi o luna buna pentru acești nativi din zodiac. Iata despre ce zodie este vorba și vezi daca ești chiar tu ghinionista lunii septembrie a acestui an! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Multe zodii din horoscop vor avea parte de realizari in perioada urmatoare, insa doar o zodie din cele 12 ale horoscopului va fi cu adevarat norocoasa. Un singur nativ din zodiac va fi protejat de Sfanta Maria in urmatoarea perioada. Persoanele nascute sub acest semn zodiacal vor avea parte de binecuvantare.…

- Lorina, astrologul Click!, are predicții pentru weekend. In timp ce unele zodii vor incheia saptamana cu bine, altele vor fi puse la incercare. Descopera ce le rezerva astrele nativilor din fiecare semn zodiacal pentru ziua de vineri, 4 august!

- Luna august se apropie cu pași rapizi, iar astrele nu se lasa mai prejos și vin cu vești pentru fiecare zodie din Horoscop. Unii nativi ajung sa aiba conflicte serioase cu persoana iubita.Astrele vin zilnic cu vești pentru nativii din Horoscop. Daca pentru unii se anunța impliniri pe toate sectoarele…

- Astrologul Click!, Lorina, știe ce le rezerva astrele celor 12 zodii ale horoscopului, joi, 27 iulie. Va fi o zi cu bune și rele, dar nu trebuie sa uitam ca suntem influența lui Venus retrograd in Leu, lucru ce ne poate afecta serios in perioada aceasta.

- Lorina, astrologul Click!, are pentru joi, 13 iulie, previziuni complete in cazul fiecaruia dintre cele 12 semne zodiacale. In timp ce unii nativi se bucura pe toate planurile, alții sunt de-a dreptul loviți de ghinion.

- Luna august vine cu vești bune pentru cațiva nativi din Horoscop. Acești nativi se vor bucura de vești bune pe toate planurile, mai ales in cariera. Visurile lor devin realitate și au multe motive de bucurie.Zodia Taur este una dintre cele mai puternice zodii dintre cele 12 din intreg Horoscopul. Nativul…

- Luna iulie vine cu vești destul de bune pentru multe zodii, insa o singura zodie din cele 12 ale horoscopului va avea parte de foarte mult noroc și foarte multa fericire. Acești nativi din zodiac se muta in casa noua luna viitoare, iar ei se vor bucura din plin de succes pe acest plan. Se anunța o luna…

- Luna iunie vine cu vești bune pentru multe zodii din horoscop, insa o singura zodie din cele 12 va avea parte de o luna excelenta. Acest nativ din zodiac se va bucura de mari caștiguri pe plan financiar, astfel ca va avea o luna urmatoare de poveste. Iata despre ce zodie din horoscop este vorba și vezi…