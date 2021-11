Chiar daca 2021 a fost un an dificil pentru majoritatea zodiilor din horoscopul european, in anul 2022 soarele rasare pe strada unora dintre nativi. Cine sunt, de fapt, cei cinci norocoși pentru care astrele au pregatit numeroase surprize in anul ce va veni in doar o luna de zile. O zodie va atrage norocul de […] The post Zodia care va avea parte de un an binecuvantat in 2022. Va atrage doar binele in viata sa appeared first on IMPACT .