Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO HOROSCOP 12-18 decembrie: Urmeaza un marți, 13. Ce pregatesc astrele pentru fiecare zodie Incepem saptamana in 12, ceea ce inseamna ca urmeaza un marți 13! Și daca va amintiți, spuneam deja ca intervalul 10-16 decembrie este puțin mai dur! Așadar, marți 13 s-ar putea sa nu fie tocmai ziua norocoasa!…

- Berbec Energia zilei te predispune la retragere din forfota cotidiana si la oboseala. Ar fi bine sa fii cat mai retras, discret si sa vorbesti putin si la obiect. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele ficatului, insa evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil.…

- Ultimele zile din luna noiembrie vine cu o serie de provocari pentru o zodie. Acești nativi vor trece printr-o perioada delicata la actualul loc de munca, moment ce ar putea deveni tensionat și s-ar putea termina cu o concediere. Iata despre ce zodie este vorba și cum va arata finalul de luna pentru…

- O singura zodie din horoscop se va simți implinita pe toate planurile, iar daca pana acum și-a dorit sa devina mama, dorința i se va indeplini pana la finalul anului. Acest nativ se va bucura de cea mai frumoasa perioada din viața, iar pe plan sentimental va straluci alaturi de partener.

- BERBEC Vei obține stabilitate in munca ta și vei crește caștigurile prin investiții. Este un moment bun pentru a incepe sa economisești bani. TAUR Cantitatea și calitatea muncii vor crește, iar tu vei primi responsabilitați mai mari, așa ca va trebui sa raspunzi așteptarilor.GEMENI Starea emoționala…

- Astazi are loc Eclipsa de Soare in zodia Scorpion, moment care va veni cu rasturnari de situație și evenimente neașteptate de natura karmica, menite sa ne puna pe sensul vieții. Eclipsa de Soare va fi vizibila și din Romania, intre orele 12:00-15:00, iar Soarele va ajunge sa fie acoperit in proporție…

- BERBEC - Te vei simți bine daca faci ceva pentru alți oameni - pentru o persoana draga sau chiar pentru un strain care are nevoie de ajutor. TAUR – Poți sa-ți implementezi cu succes ideile și sa introduci unele inovații in viața ta. Nu va angajați in lupte pentru putere care va vor epuiza puterea și…

- BERBEC - Daca ești intr-o relație, nu lasa rutina sa te impiedice sa faci ceva distractiv cu partenerul/a.TAUR – Ziua va fi deosebit de reușita pentru dumneavoastra din punct de vedere profesional. Este posibil sa aveți o oportunitate de dezvoltare sau chiar o promovare. GEMENI – Se anunța o zi deosebit…