- Horoscopul zilei de 19 martie 2022 spune ca nativii din zodia Balanței primesc o veste foarte buna. Astrele vor fi alaturi de aceste zodii și le vor ajuta sa ia o decizie benefica pentru viitorul lor. Inceputul de weekend aduce schimbari in viața zodiilor de aer, scrie SHOK.md.

- Horoscopul zilei de 19 februarie 2022 aduce multe provocari pentru nativii din zodia Balanței. Aceștia trebuie sa fie foarte atenți la modul in care iși gestioneaza bugetul, dar și la cheltuielile neprevazute. Balanțele trebuie sa-și regaseasca echilibrul financiar, scrie SHOK.md .

- Horoscopul zilei de 8 februarie 2022 spune ca Berbecii vor avea parte de multe vești bine în perioada care urmeaza. Nativii acestei zodii au o perioada în care dau dovada de foarte multa energie. Cu toate acestea, au nevoie sa fie extrem de atenți la ceea ce se întâmpla în…

- Horoscopul zilei de 5 februarie 2022 spune ca Gemenii nu trebuie sa lase invidia celor din jur sa ii traga in jos de la indatoririle sau proiectele pe care le au in plan, scrie SHOK.md . Leii nu trebuie sa lase pesimismul sa interfereze cu capacitatea lor de a se bucura de lucrurile din jur. Universul…

- Horoscopul zilei de 16 ianuarie spune ca Racii primesc vești bune de la locul de munca, dar e ceva ce ii ingrijoreaza cu adevarat. Nativii acestei zodii au cheltuieli prea mari, insa astrele spun ca planurile lor de a rezolva situația vor da roade, scrie SHOK.md .

- Horoscopul zilei de 31 decembrie 2021 spune ca nativii din zodia Sagetatorului se vor face remarcați in fața celor din jur. Ultima zi din an le va aduce acestor nativi bucurie in suflet pe care o vor impartași cu oamenii importanți din viața lor, scrie SHOK.md .

- Berbec Saptamana importanta in plan partenerial si socio profesional Se vor reconfigura colaborari, o relatie matrimoniala sau se finalizeaza etape de viata si activitate comune cu altii. Este bine sa fii obiectiv, sa ti urmaresti scopurile personale si sa inchei acele relatii si situatii care te iti…