Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care urma cursurile pentru obtinerea licentei de parasutist a cazut in urma cu aproape doua saptamani de la circa 1.200 de metri, din cauza ca parasuta nu i-a functionat. Tanarul a fost dus in coma la spital, iar medicii nu isi faceau prea multe iluzii in acest caz.

- Horoscopul lunii iunie vine cu vești extrem de bune pentru o zodie! Partenerul de viața este pus pe surprize mari, astfel ca unul dintre cei 12 nativi o sa aiba parte de un lucru la care nu s-ar fi așteptat. Iata ce il așteapta și vezi daca ești chiar tu norocosul!

- In cadrul emisiunii Adevaruri Ascunse de la Antena 3, Lidia Fecioru a vorbit despre motivele pentru care romanii nu iși mai doresc copii. Bioenergoterapeuta considera ca orice copil este cu adevarat o bucurie a vieții.

- In Marea Britanie, gigantul Lidl se va confrunta cu un nou rival. Luna viitoare se va deschide un alt supermarket in Marea Britanie. Motatos spune ca poate reduce prețurile prin oferirea de alimente excedentare de la angrosiști. Va fi, de asemenea, o provocare pentru supermarketuri precum Asda, Tesco,…

- Veștile bune bat la ușa pentru una dintre cele 12 zodii! Unul dintre nativi primește șansa vieții lui in luna iunie, insa mai mult decat atat, o sa aiba noroc pe toata planurile, indiferent ca vorbim de cel profesional sau amoros. Vezi daca ești chiar tu cel care o sa se bucure la cote maxime urmatoarea…

- S-au dat ghirlande la Insula Iubirii 2022, iar ispitele au pus deja ochii pe concurenții pe care vor sa-i cucereasca. Toți au ramas surprinși dupa gestul lui Alexandru, atunci cand una dintre ispite i-a oferit o ghirlanda. Gestul neașteptat facut de Alexandru Ispitele au ales concurenții pe care ar…

- Poate in ultima perioada ai simțit ca nu ești destul de apreciat. Ai depus efort, ai muncit foarte mult, insa deocamdata nu ai obținut rezultatele pe care le aștepți cu nerabdare. Avem o veste buna pentru tine, deoarece luna mai va fi cea in care vei straluci din toate punctele de vedere: dragoste,…

- Asteptarea pentru redeschiderea stadionului Rapid din Giulesti a luat sfarsit. Sambata a avut loc inaugurarea stadionului printr-un eveniment de cateva ore la care au luat parte numeroase legende din istoria clubului giulestean.