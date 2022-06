Stiri pe aceeasi tema

- Luna iunie vine cu vești foarte bune pentru acești nativi. Viața lor se va schimba radical, dupa ce vor primi o veste la care nu s-ar fi așteptat. Acești nativi vor avea parte de cea mai frumoasa perioada din viața lor și vor fi surprinși pe toate planurile: dragoste, sanatate, cariera.

- Astrologul Minerva a oferit detalii pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Una din zodii urmeaza sa aiba o saptamana plina de ghinion. Lucrurile nu merg așa cum așa cum iși doresc, se simt epuizați, planurile lor au fost date peste cap și pare ca nu stau bine deloc cu comunicarea mai ales cand vine…

- Cand ne confruntam cu situații dificile in viața, modul in care vedem lucrurile poate crește foarte mult stresul sau il poate diminua. Recadrarea cognitiva este o metoda recomandata de specialiști și presupune sa privim lucrurile in moduri care creeaza mai puțin stres și faciliteaza un sentiment mai…

- Astrologii au adus detalii despre iubire pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Care este nativul care va ramane singur toata viața? Acesta nu a gasit nici pana acum prea multa fericire langa altcineva, ci doar s-a simțit astfel cand era singur. Mulți il evita pentru ca are pretenții uriașe, dar pe…

- Nervii fac parte din viața de zi cu zi a fiecaruia dintre noi. Sunt o sursa de care nu prea ne lipsim din pacate, dar unii nativi stau foarte prost la capitolul acesta. Capricornii sunt intr-o perioada in care se enerveaza extrem de repede și din nimic.

- Horoscop 1 mai 2022. Luna mai se deschide cu o conjuncție intre Venus și Jupiter, cei doi benefici al astrologiei, in zodia Pești. Aceasta conjuncție se petrece o data la 12 ani in zodia Pești, prin urmare este un moment remarcabil, aducato de șanse și noroc, dar și de iubire și de progres in relațiile…

- Prima sera din București, astazi unica in lume, sta și astazi in picioare. In anul 1891, in Gradina Botanica din București, oameniii puteau sa vada in sera plante tropicale nemaiintalnite. Intr-o neagra zi de marți din anul 1944, zeci de bombe au cazut in gradina. Sera a scapat ca prin minune, cu doar…

- De la un an la altul, ASUS creeaza noi modele Zenbook mai ușoare și mai rapide care inglobeaza funcții inovatoare ce ajuta utilizatorul. Și in modelul ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401) se regasesc liniile de design Zenbook, ușor de recunoscut intr-un corp de doar 15.9 mm grosime și 1.4 kg greutate.